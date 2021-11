La 22° No Finish Line a Monaco sarà in modalità ibrida da sabato 13 novembre

Ogni anno il No Finish Line si pone nuove sfide.... e ci riesce! Per questa 22esima edizione, gli obiettivi sono ambiziosi: coprire 400.000 chilometri e mobilitare 12.000 partecipanti. I corridori esperti o i camminatori occasionali potranno scegliere se esibirsi sul circuito dell'Espace Fontvieille o in un altro luogo all'aperto, poiché la No Finish Line 2021 sarà in modalità ibrida e andrà oltre i confini di Monaco.

Inizio top: sabato 13 novembre ore 14; Autonomia: 8 giorni senza sosta fino a domenica 21 novembre ore 14; Energia: l'unica motivazione dei partecipanti che unisce i loro sforzi sportivi al loro entusiasmo; Circuito: 1140m nella zona di Fontvieille o in qualsiasi altra parte del mondo, secondo la convenienza di ogni partecipante; Assistenza tecnica: i 30 volontari di Children & Future;

Dal 1999, anno della prima No Finish Line®, gli obiettivi, sia in termini di numero di partecipanti che di chilometri da percorrere, non hanno smesso di crescere, posizionando questa corsa del cuore come uno dei più importanti eventi di beneficenza di Monaco. Alcune cifre dal 1999: 146.867 partecipanti; 4.010.835 km percorsi; 4.337.652 euro donati a progetti per bambini.

Informazioni VIP! Yakuba Ouattara è il nuovo sponsor di No Finish Line 2021. Torna a Monaco dopo una stagione a Siviglia per giocare in Eurolega nel 2021-2022 con il Roca Team. Questo terzino internazionale (16 caps dal 2017) torna così al suo club preferito, per il quale ha già giocato due volte. Si è rivelato nell'élite tra il 2015 e il 2017 poi si è affermato tra il 2018 e il 2020 dopo un soggiorno negli Stati Uniti (Brooklyn e Long Island Nets). Un impegno di solidarietà all'altezza del suo talento sportivo!

Nuovo! “Lo speciale notturno "No Finish Line 21". Questa gara si svolgerà da giovedì 18 novembre alle 21 a venerdì 19 novembre alle 9, individualmente o in squadre a staffetta, ma è limitata a 100 partecipanti. Obiettivo: 10.000 km da percorrere.

Road Book

→ Principio: correre o camminare sul circuito di Fontvieille (con un chip dato sul posto) o in un luogo all'aperto scelto da ogni persona (con l'app), tanti chilometri quanto si vuole e quante volte si vuole. Per ogni chilometro percorso Children & Future donerà 1 euro per sostenere progetti per bambini malati o svantaggiati.

→ Registrazione per individui e squadre. Si possono fare, con pagamento sicuro, sul sito www.childrenandfuture.com fino al 10 novembre o sul posto nel tendone di Fontvieille a partire dal 13 novembre alle 14. Prezzo: 13€ per gli adulti e 6€ per i bambini sotto i 10 anni; deposito di chip individuale di 10€). La registrazione è unica durante tutta la gara.

→ Condizioni di partecipazione. Direttamente sul circuito con un chip individuale che registra i chilometri percorsi o in un altro luogo con l'applicazione Nofinishline, scaricata tramite Apple-store e disponibile anche per androidi, che registra automaticamente i chilometri, dopo che il cronometro è scattato. Importante: non dimenticare di registrare i tuoi dati di corsa dopo ogni corsa in modo che possano essere contati. I partecipanti registrati in connessione possono anche venire al circuito.

→Misure sanitarie: la tessera sanitaria, con un documento d'identità (passaporto o carta d'identità), è obbligatoria per chi ha più di 12 anni. La maschera non è imposta per i partecipanti che corrono o camminano. Ingresso singolo al Big Top.

Partenza per Monaco o da qualsiasi parte del mondo per una nuova sfida dal 13 al 21 novembre.

www.childrenandfuture.com

