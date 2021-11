Nizza, l’hamburger detronizza la pizza: è il cibo più richiesto a domicilio

Detronizzati dai tedeschi, almeno stando alla rilevazione di una delle aziende leader nel servizio di consegna dei pasti a domicilio la Just Eat.

Il 2021 è l’anno del sorpasso della pizza che ha ceduto lo scettro di cibo più richiesto all’hamburger, piatto di origine tedesca che ora comanda la graduatoria dei cibi “favoriti” da chi si fa portare il mangiare a casa.

Da sottolineare, peraltro, che il burger è soprattutto un “piatto solitario” in quanto in testa, con largo distacco, agli ordini da parte di chi ordina una porzione sola.

Del resto nel 2019 un’altra inchiesta dell’Istituto di statistica IFOP, condotta sempre per la catena Just Eat, aveva rilevato come, per i francesi, l’hamburger fosse il cibo che “uccide l’amore” e come il 43% degli intervistati ritenesse che fosse da evitare in caso di “incontro galante”, mentre il 50% degli uomini lo riteneva “poco glamour”.

Nonostante tutto questo il burger è in testa fra i cibi maggiormente richiesti a domicilio per i francesi ed anche nella classifica nizzarda il vertice è suo.

Dove si possono acquistare, a Nizza, gli hamburger migliori?

E’ il sito Trip Advisor a mettere in rete la graduatoria dei top 10, eccola:

Smart Delight Room - 31 Rue Gioffredo

King Marcel Nice - 20 cours Saleya

Koko Green - 1 rue de la Loge

Polly and Cie - 6, avenue du Ray

Auberge Saint Antoine - 45 Avenue de la Californie

O'Morena - 4 Rue du Pontin

Le Vingt4 - 24 Rue Alphonse Karr,

Restaurant Les Garçons- 3 rue Centrale

La Planxa - 28 Rue d'Angleterre

Bubu Burger - 4 rue Raoul Bosio.