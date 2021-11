Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Carmel de Carros (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna oggi in un’escursione sulle alture di Carros, nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur, alla scoperta del Monastero del Carmelo di Carros dopo una bella scesa con la sua bicicletta.

Il Monastero del Carmelo di Carros, di recente costruzione (1970) è stato inaugurato il 18 aprile 1971. Risale al Carmelo di Narbonne fondato nel 1620, disperso durante la rivoluzione del 1794, restaurato nel 1866.

Dopo un esilio in Spagna, dovette, nel 1936, trasferirsi a Grasse nelle Alpi Marittime. Ma dopo trent'anni, gli edifici troppo stretti, oltre a ragioni urbanistiche e di rumore (strada nazionale, scuola sotto...), hanno costretto a un nuovo trasferimento a Carros a 25 km da Nizza in un contesto verde e di silenzio più propizio alla vita del Carmelo.

Il suo ambiente eccezionale, per il suo clima e la sua posizione geografica (460 m di altitudine) tra mare e montagna, favorisce la contemplazione nel silenzio e nella solitudine.

La comunità

È composto da 11 suore: “La nostra vita, raccontano, si divide tra preghiera e lavoro, in un clima semplice e fraterno, cercando di fare tutto con quanto più amore possibile. Lontani, in montagna, non ci separiamo dal mondo, anzi, lo vogliamo servire. La nostra vita e la nostra preghiera sono offerte a Dio per la Chiesa e per la salvezza di tutti i nostri simili”.

Il Carmel de Carros, secondo le direttive del Vaticano II, può accogliere sacerdoti, religiosi e religiose e laici desiderosi di fare un ritiro spirituale e partecipare alle preghiere della Comunità.

Lungo la salita le fotografie mostrano anche il villaggio di Roquette sur Var e di Bonson