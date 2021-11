Viaggiate il tempo di un pranzo o d'una cena all'Orange Verte, ormai luogo imperdibile del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Nel giardino d'inverno o in terrazza, regalatevi un istante in altre terre, un viaggio in Oriente attraverso un menu inedito specialmente concepito dallo chef stellato Marcel Ravin, nell'ambito delle Settimane Culinarie. Da scoprire da lunedì 29 novembre fino al 5 dicembre 2021.

Menù speciali a partire da 45 euro, bevande escluse.