Emmanuel Macron: “Pass vaccinale agli ultra 65 solo se hanno ricevuto la terza dose di vaccino” (Video)

Ormai la Francia è in piena “quinta ondata” di Covid ed Emmanuel Macron, alle 20 di ieri, si è rivolto ai francesi con un intervento molto articolato, che ha toccato diversi argomenti, dall’economia all’ambiente, dall’energia nucleare alle misure di sostegno, con un minimo denominatore, quello della pandemia di Covid.

La misura “faro” annunciata ieri sera è quella della necessità, per gli ultra sessantacinque anni, di ricevere la terza dose di richiamo del vaccino.

A partire dal 15 dicembre 2021, infatti, il pass vaccinale sarà rinnovato, al compiere del sesto mese dalla vaccinazione, solo a chi avrà ricevuto la terza dose.

Vaccino di richiamo che sarà effettuato ai cinquantenni a partire da dicembre: “Più dell'80% delle persone in terapia intensiva ha più di 50 anni, motivo per cui dall'inizio di dicembre verrà lanciata una campagna di richiamo per i nostri connazionali, di età compresa tra i 50 ei 64 anni", ha affermato. "Abbiamo interpellato le autorità scientifiche affinché ci indichino nei prossimi giorni le modalità pratiche e le scadenze da seguire", ha precisato.