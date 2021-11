Casinò online live tra le numerose offerte di siti d'azzardo

Tra le numerose offerte di siti d’azzardo, scegliere un casinò protetto ed affidabile, non è un'impresa semplice. Visto l'enorme successo del settore si presentano parecchi “siti specchio” e portali non autorizzati che tentano di truffare i clienti e possono essere una minaccia per la tutela dei gamer e protezione dei loro dati personali. Qui basta ricordare la truffa che ha coinvolto migliaia di giocatori d’azzardo online e scoperta dalla guardia di finanza di Torino. Sono stati modificati i siti di gioco in modo tale da memorizzare i dati di accesso ai conti personali dei clienti senza l'immissione di password. A questo punto i profili dei player sono diventati vulnerabili e potevano essere usati anche durante la loro assenza.

Ti vogliamo presentare le truffe più clamorose da evitare di certi casinò online:

truffa della sparizione - un tizio apre una fantomatica piattaforma di gioco nella rete, fatta bene e con la licenza (ovviamente falsa), all’inizio si comporta bene ed autorizza piccoli prelievi, ma dopo il raggiungimento della una somma dei depositi importanti, sito sparisce;

truffa dei bonus finti - consiste nel proporti dei bonus da ottenere tramite depositi, dopo aver depositato/vinto il bonus o non riesci ad incassarli o ti vengono negati;

truffa di saldo che scompare - dopo il raggiungimento del buon saldo, ad un certo momento si azzera.

Come evitare quegli episodi spiacevoli? L’unica risposta è scegliere solo dei siti casinò online sicuri ed approvati. Per questo basterà consultare il sito di ADM (prima AAMS) - Agenzia delle Dogane e Monopoli. Su questo portale statale, cliccando sezione Giochi riesci a trovare la lista aggiornata delle piattaforme gioco proibite, cioè sprovviste della licenza regolare. L’obiettivo principale di AAMS è assicurare un ambiente di divertimento sicuro, legale e regolamentato grazie ad accurati controlli che effettua sulle Società di gioco d’azzardo. Numero della licenza in corso, il logo visibile del’ADM, i dati societari incluso l’indirizzo, devono essere ben visibili su ogni portale gioco aderente all’AAMS. Inoltre è richiesto esporre il simbolo “+18” il logo di Gioco Responsabile e una informativa sui rischi collegati con il gioco. I casinò online legali in Italia, come per esempio Migliori Casinò Online AAMS IT possono operare solo dopo aver ottenuto una licenza rilasciata da questo organo del Governo che controlla lotterie, bingo, giochi e scommesse dal 2001.

Live Casinò online

Piattaforme di gioco si stanno perfezionando di continuo, pur di offrire servizio eccezionale ai loro clienti. Con odierne tecnologie all'avanguardia, il lavoro eccellente di ingegneri informatici, giocatori riescono a provare le stesse sensazioni di un casinò terrestre senza uscire dalla casa. Tutto questo è diventato possibile grazie ai Live Casinò.

Prima di proporti qualsiasi gioco in sezione Live Casinò Online lo esaminiamo attentamente sotto seguenti criteri, che determinano il successo:

velocità ed innovazione del sito web, soltanto una piattaforma potente prevede un collegamento stabile e sicuro, anche con le reti più lenti, tra i migliori software sono Playtech, Novomatic, GameArt (la lista completa trovi in basso di ogni pagina del nostro sito miglioricasinoonlineaams.com)

grafica impeccabile in grado di trasmettere emozioni di essere dall’altra parte dello schermo, allontanarsi dalla realtà e tuffarsi completamente nel gioco

possibilità di interagire - qui si intende non solo semplice comunicazione virtuale tra partecipanti e dealer, ma possibilità di porre le domande e ricevere le risposte immediate tramite messaggi istantanei o via chat

libertà nel tempo - tanti casinò danno possibilità di giocare 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, quando ti senti pronto e di umore gusto, fai uno click e ti trovi davanti una bella croupier dal vivo, collegata con webcam e pronta avviare la giocata

Per alcuni giochi di casinò la versione dal vivo è particolarmente azzeccata ed affascinante ed attrae tanti player nuovi pronti a sperimentare sensazioni piacevoli e trarre il profitto.

Stragrande maggioranza dei giocatori d’azzardo non sviluppa nessun tipo di dipendenza. Sono sporadici esempi quando il gioco diventa patologico. In quel caso si può ottenere aiuto da parte delle associazioni composte dai professionisti (psicologi, tutor, consulenti). Quando senti che il gioco diventa eccessivo e non riesci a fermarti, non esita a consultare Gambling online Therapy. Con l'aiuto proposto, riesci a valutare i rischi del gioco patologico, effetti sulla salute, calcolare le spese per divertimento, se c'è bisogno modificare il suo comportamento e mantenere i risultati del cambiamento. Tutti i procedimenti si svolgono in totale anonimato del giocatore interessato.