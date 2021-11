Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

L'affaire de la rue de Lourcine

Dal 12 Novembre al 14 Novembre



Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

L'affaire de la rue de Lourcine

Du 12 au 14 novembre

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Exposition "Xavier Gorce.

Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 13 novembre 2021

Musée Peynet

Place Nationale



Improvisation

Domenica 14 novembre ore 20,30

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



BEAULIEU-SUR-MER

Concert lyrique "Les grandes voix de demain"

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 18,30

Chapelle Sancta-María de Olivo

Centre d'art à Beaulieu-sur-Mer



CANNES

103E ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Giovedì 11 novembre 2021

Mairie de Cannes

10h - Monument aux morts de Cannes La Bocca

Cérémonial des couleurs

Message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées

Cérémonial de dépôt de gerbes

10h30 - Monument aux morts de Cannes

Cérémonie hommage

Message de Mme Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la Ministre des Armées

Allocution de M. David Lisnard, Maire de Cannes, Président de l’Agglomération Cannes Lérins,

Vice-président du Département des Alpes-Maritimes

Cérémonial de dépôt de gerbes



CONFÉRENCE L'ISLAMISME POLITIQUE

Venerdì 12 novembre 2021 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



CONCERT KT GORIQUE / LE MÔME

Venerdì 12 novembre 2021 ore 20,30

MJC Picaud / Studio 13



CONCERT RÉCITAL DE PIANO : DANA CIOCARLIE

Sabato 13 novembre 2021 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE UN AN APRÈS SON ÉLECTION, COMMENT BIDEN RÉFORME-T-IL L'AMÉRIQUE ?

Martedì 16 novembre 2021 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



CONFÉRENCE LES ITALIENS DE CANNES, FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE

Sabato 6 novembre 2021 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONFÉRENCE ARTÉMIS ET LES NOUVELLES ROUTES VERS LA LUNE

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 15

Maison des associations Broussailles

1 avenue des Broussailles



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

La mécanique du hasard

Martedì 16 novembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LE BROC

Zabou Breitman “Dorothy”

Domenica 14 novembre 2021 ore 18

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Duo Accordéon Violoncelle

sabato 13 novembre 2021 ore 20,30

Auditorium Joseph Raybaud, Levens



Les plus petits grands cirques du monde

Fino al 27 novembre 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place V. Masseglia



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 12 novembre 2021 e domenica 14 novembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché des collectionneurs

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021dalle 9 alle 19

Place du cap



Spectacle : la Belgique expliquée aux français

Sabato 13 novembre 2021 ore 17

|Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 avenue Boyer - Palais de l'Europe



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 12 novembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 15 novembre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 16 novembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Exposition "Dans l’intimité des jardins"

Fino al 27 novembre 2021

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Maya, Une Voix

Giovedì 11, Venerdì 12, Sabato 13 novembre ore20,30 e Domenica 14 Novembre 2021 ore 16,30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



O'Sisters

Giovedì 11 novembre 2021 ore 18,30

Concert par O'Sisters

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Les Sérénissimes de l’Humour

Giovedì 11 novembre 2021 ore 20

Venerdì 12 novembre 2021 ore 20

Sabato 13 novembre 2021 ore 20

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



François, Le Saint Jongleur

Venerdì 12 novembre 2021 ore 20,30

"François, Le Saint Jongleur" de Dario Fo avec Guillaume Gallienne, socie´taire de la Come´die-Franc¸aise

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



22ème No Finish Line

Da sabato 13 novembre ore 14 a domenica 21 novembre 2021 ore 14

22ème No Finish Line: en mode hybride, organisée par l'Association Children and Future

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



La Sorcière Du Placard Aux Balais

Sabato 13 novembre ore 14,30 e 16,30 Domenica 14 novembre ore 11, Mercoledì 17 novembre 2022 ore 16,30

"La Sorcière Du Placard Aux Balais" de Pierre Gripari avec Stéphane Eichenholc et Emilie Pirdas

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Cantique des Degrés

Sabato 13 novembre ore 18

Concert spirituel "Cantique des Degrés" par Vox Clamantis, organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco avec la participation de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Tous Unis Contre Le Harcèlement

Sabato 13 novembre 2021 ore 20

"Tous Unis Contre Le Harcèlement" de Frédérique de Chambure, interprété par la Compagnie Florestan, d’après une idée de trois associations Monégasques AIMC, AVIP et l’Union des Femmes Monégasques

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Récital de piano

Domenica 14 novembre 2021 ore 18

Série Grande Saison : récital de piano avec Jean-Yves Thibaudet. Au programme : Debussy Claude

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Madame Butterfly

Martedì 16 e giovedì 18 novembre 2021 ore 20 e domenica 21 novembre ore 15

"Madame Butterfly" de Giacomo Puccini avec Aleksandra Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti, Philippe Do, Fabrizio Beggi, le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Giampaolo Bisanti, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo

Salle GarnierPlace du Casino



Dorothy

Martedì 16 novembre 2021 ore 20,30

"Dorothy" de et avec Zabou Breitman

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Vous N'Aurez Pas Ma Haine

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 18,30

"Vous N'Aurez Pas Ma Haine", de Antoine Leiris avec Yohann Chopin, organisé par le Diocèse de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



La Foire Attractions

Fino a venerdì 19 novembre 2021

Port de Monaco



Voile - Monaco Sportsboat Winter

Da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2021

Baie de Monaco



Dom Juan, répétions en cours

Giovedì 4 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

avenue d'Ostende



Spectacle musical

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20

"La 13e Séance, spectacle...chansons de films des années 50 à 70, par la Compagnie Musicale YG

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Maxime Gasteuil

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20,30

Spectacle de Maxime Gasteuil. A partir de 10 ans

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Cross du Larvotto

Domenica 7 novembre 2021

Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme

Plage du Larvotto



Ciné-Concert Famille

Domenica 7 novembre 2021 ore 15

Ciné-Concert Famille avec la projection du film muet "Sherlock, Jr." de Buster Keaton avec une improvisation au piano de Paul Lay, organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Vérités et Mensonges

Martedì 9 novembre 2021 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Film restauré - projection du film "Vérités et Mensonges" de Orson Welles (1973) organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco en partenariat avec La Cinémathèque Française

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Happy Hour Musical

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 18,30

Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par Malcy Gouget, flûte, Martin Lefèvre, hautbois, Véronique Audard, clarinette, Pascal Agogué, clarinette et clarinette basse, Frédéric Chasline, basson et Laurent Beth cor. Au programme : Farkas Ferenc, Ligeti György, Britten Benjamin et Janacek Leos

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Les Sérénissimes de l’Humour

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 20h

Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec Patrick Bosso, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à la Fondation Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



NIZZA

Kind

Dal 12 novembre 2021 al 13 novembre 2021 ore 20

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



La Belle et La Bête

Dal 12 novembre 2021 al 13 novembre 2021

Orari: venerdì ore 19,30 sabato ore 11 e 15,30

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Un air de famille de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Dal 12 novembre 2021 al 14 novembre 2021

Horaires :

21:00 : vendredi et samedi - 15:30 : dimanche

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel - 06000 NICE



La Valse d'Icare

venerdì 12 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Akhnaten

Dal 12 novembre 2021 al 16 novembre 2021

Orari: ore 20 venerdì e marredì ore 15 domenica

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Abd al Malik rend hommage à Albert Camus

Sabato 13 novembre 2021 ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



Accords & Âme

Sabato 13 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



Dinosaurs World

Dal 13 novembre 2021 al 14 novembre 2021 dalle 10 alle 20

Marché d'Interêt National Nice Côte d'Azur

61 route de Grenoble



« Orillas del Guadalquivir » Kaena Colora / Flamenco

Dal 13 novembre 2021 al 14 novembre 2021

Horaires :

20:30 : samedi et 15:00 : dimanche.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini -



Lords of the Sound – Music is Coming

Sabato 13 novembre 2021 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Deuxième édition du Salon du Vintage

Dal 13 novembre 2021 al 14 novembre 2021 dalle 10 alle 19

Acropolis, Palais des Congrès et des Expositions

1 Esplanade Kennedy



"Une après-midi chez les Caillebotte"

Domenica 14 novembre 2021 ore 16

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Mozart, Schubert, Menut

Lunedì 15 novembre 2021 ore 20

Musée National Marc Chagall

Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette à cordes en sol mineur K. 516 Mozart en gras. Franz Schubert : Trio à cordes en si bémol majeur D. 581. Benoît Menut (né en 1977) : Trio « le Matin » (création à Nice).

mozart-schubert-menut

Orchestre Philharmonique de Nice.

Violons Hildegarde Fesneau et Volkmar Holtz - Altos Magali Prévot et Hugues de Gillès - Violoncelle Jan Szakal.

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



La mécanique du hasard

Martedì 16 novembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Camille Bertault Jacky Terrasson Trio

Martedì 16 novembre 2021 ore 20

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Escape Game #3

Mercoledì 17 novembre 2021 ore 15

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



La Plus Précieuse Des Marchandises

Dal 17 novembre 2021 al 20 novembre 2021

Horaires :

20:30 : mercredi et vendredi - 20:00 : jeudi - 15:30 samedi.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Ludovica Chamois

Fino al 14 novembre 2021

Chapelle Sainte Elisabeth

Peintures abstraites. Peinture acrylique et technique mixte sur toile.

Rue de L'Église