Potrebbe essere il frassino di Vence il più bell’albero di Francia (Foto)

Il più bell’albero di Francia per il 2021 potrebbe essere radicato nel Dipartimento delle Alpi Marittime, a Vence.

Si può votare fino a martedì 4 gennaio 2022 , partecipando al concorso “L'arbre de l'année”: è dal 2011 che la rivista Terre Sauvage e l'Ufficio Nazionale delle Foreste premiano, ogni anno, gli alberi più belli del patrimonio francese.

In lizza quest’anno vi è pure il magnifico frassino che si trova all’ingresso del centro storico di Vence: da 483 anni osserva la vita della cittadina dell’arrière pays in uno dei luoghi più fotografati dai turisti.

Nel 2018 l’albero pluri centenario ha rischiato di essere abbattuto: malato e in cattivo stato, col tronco cavo, era stato sottoposto all’esame di un esperto, fu la mobilitazione degli abitanti a salvarlo.