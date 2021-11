Nizza, nel fine settimana spazio al vintage

Un vero pozzo di San Patrizio per gli appassionati del vintage, per chi cerca pezzi rari, per chi colleziona dischi in vinile, videogiochi prodotti negli ultimi decenni, oggetti di moda o di arredamento.

Il week end, a Nizza, sarà all’insegna del Salon du Vintage che si svolgerà sabato 13 e domenica 14 novembre al Palais des Expositions.

La frenesia dello shopping Vintage non avrà limiti né barriere: sono a disposizione degli appassionati 3.500 metri quadrati con più di 150 espositori provenienti da tutta Europa.



Si troveranno mobili di design, decorazioni, moda di lusso, vestiti di seconda mano, accessori, vinili, auto, moto, videogiochi, dischi, apparecchi riproduttori di musica di tutte le generazioni.



Sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Karl Lagerfeld: il Salon du Vintage ripercorrerà le produzioni del “creatore” scomparso più di un anno fa. Dai primi pezzi del “Kaiser” della maison Chloé negli anni '70, fino ai suoi anni Chanel dove ha saputo trasfigurare, da par suo, lo spirito di Gabrielle Chanel.



Il Salone, che si svolge al Palazzo delle Esposizioni, (Tram Ligne 1) sarà aperto, sabato 13 novembre e domenica 14 novembre 2021 dalle 10 alle 19. Il biglietto di ingresso costa 6 euro ed è gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.