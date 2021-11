Nizza ricorda Albert Camus con un ricco programma

Nel 2020 il mondo intero si preparava a rendere omaggio ad Albert Camus in occasione del sessantesimo anniversario della sua morte accidentale e precoce, ma la pandemia ha costretto al rinvio. Un anno dopo, la città di Nizza provvede ad onorarne la memoria con un programma artistico e culturale.

Albert Camus è stata una delle grandi figure del Novecento, Premio Nobel per la Letteratura nel 1957, fondamentale pensatore contemporaneo ed è anche l'autore francese più tradotto al mondo, il cui spirito non cessa di rivelare la sua attualità e modernità.

Influenzato nel profondo del suo pensiero dal Mediterraneo, le cui coste lo hanno visto nascere, segnato dal patrimonio di quest'area culturale, nutrito dalla sua unicità, Albert Camus evoca il pensiero del Midi, un invito a prendere piena coscienza delle bellezze del mondo, nonostante le contraddizioni della vita, i suoi orrori e la sua assurdità.

Teatro, lettura, concerti, mostre, laboratori, cinema e laboratori sono in agenda fino a febbraio 2022 in un programma ricco e vario che mette in risalto le molteplici sfaccettature del lavoro e dell'uomo.