Steve Hackett a Monaco ripropone il sound dei Genesis

Stephen Richard è un cantautore britannico, conosciuto come il chitarrista del gruppo GENESIS dal 1971 al 1977. Pioniere del genere progressivo, il suo modo di suonare la chitarra elettrica si basava su un suono etereo e sperimentale, privilegiando l'armonia e la musicalità rispetto alla dimostrazione tecnica. È così che sviluppò un universo sonoro molto particolare, poetico, anticonformista e onirico, specifico della sua carriera solista, che iniziò nel 1975 e produsse album di riferimento e acclamati dalla critica come Selling England By The Pound (uno dei preferiti di John Lennon).

Assente dai tour per “troppo” tempo, nel 2013 ha pubblicato una nuova edizione del suo album Genesis Revisited che ha risvegliato la passione dei suoi fan e gli ha dato un rinnovato gusto per il tour febbricitante in tutto il mondo.

Nel tour del 2019, le esibizioni dal vivo di Steve raggiungono il loro apice e Hackett suona davanti a folle da tutto esaurito dove unisce gli album Mornings, Selling England By The Pound e At The Edge Of Light.

Al culmine della sua carriera e con il tifo della critica, Hackett annuncia nel 2021, il tour dell'album live dei Genesis Seconds Out, registrato durante un concerto al Palais des Sports di Parigi nel giugno 1977.

Il cantante sarà sul palcoscenico dell’Opera Garnier Monte-Carlo il 25 novembre