Stufo del tuo vecchio e classico tavolo della sala a 4 gambe? Vieni allora a scoprire da Interni a Sanremo, il tavolo Tulip Knoll dal design senza tempo!

Se ti sei finalmente deciso a cambiare il tuo vecchio tavolo del living che con la sua forma rettangolare o quadrata e le scomode gambe che impediscono ai tuoi ospiti una seduta agevole, il tavolo Tulip dell'azienda Knoll può fare al caso tuo. Infatti, con questo tavolo dalla forma ovale o tonda che poggia su una base centrale, puoi far sedere tutti comodamente e permettere una visione reciproca di tutti i commensali, migliorando la convivialità.

Progettato dal designer Eero Saarinen per Knoll International nel 1956, il tavolo Tulip è diventato nel corso degli anni un bestseller dal design intramontabile. Composto da una base centrale a forma di tromba e da un piano arrotondato, il tavolo Tulip incarna perfettamente il design degli anni 50. Pratico ed elegante, un po' futuristico, ha annunciato gli anni pop e l'effervescenza creativa degli anni 60. La sua curva minimalista e la sua silhouette ariosa gli conferiscono un fascino senza tempo che si adatta senza battere ciglio a molti interni.

Oggi il tavolo Tulip è disponibile in un'infinità di dimensioni e materiali. Il suo piano, rotondo o ovale, è disponibile in diversi diametri e materiali: marmo, legno o laminato. Il rivestimento della base del tavolo Tulip è disponibile in bianco o nero. Qualunque sia la combinazione di materiali scelta per il Tavolo Tulip, si distingue sempre per le sue dimensioni fluide e rilassanti, al passo con i tempi.

Knoll International è un brand conosciuto e ammirato in tutto il mondo, nasce nel 1938 grazie ad Hans e Florence Knoll che insieme ai numerosi collaboratori inaugurarono una nuova era del design basato su principi modernisti tuttora molto attuali.

La collaborazione con Eero Saarinen ha dato vita ad una collezione speciale di tavoli Tulip e non solo, nata per risolvere l'antiestetico groviglio di gambe, rappresentando un'importante traguardo per il design moderno. L'azienda Knoll, propone ogni anno nuove collezioni e disegni iconici che riaffermano la visione creativa che ha reso famoso il marchio in tutto il mondo.

Lo staff di Interni a Sanremo collabora da anni con questo brand famoso e vi invita a venire a scoprire dal vivo questo tavolo dal design essenziale ed iconico.

