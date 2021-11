F1. La Sprint Qualifying del Brasile va a Bottas davanti a Verstappen, solo settimo Leclerc

La terza e ultima Sprint Qualifying del 2021, quella del Brasile a Interlagos, viene vinta dalla Mercedes di Bottas che domani partirà in pole position, davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Sainz.

Il monegasco Charles Leclerc con l'altra rossa è solo settimo, ma domani partirà sesto per la penalità di 5 posizioni inflitta a Hamilton, quinto al termine di una favolosa rimonta dall'ultima posizione per un'irregolarità al DRS della sua Mercedes. L'inglese sulla griglia viene retrocesso di cinque posizioni per la sostituzione di alcune componenti della power unit.

Un po' in ombra fin qui il weekend verdeoro di Leclerc, che per la Sprint Qualifying si era schierato in griglia con il settimo tempo dietro anche a Sainz, spumeggiante al via a differenza del suo compagno che ha svolto una gara senza squilli.