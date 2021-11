Nizza, nozze funestate dalla morte di un giovane: Estrosi si appella alla responsabilità di tutti

Un terribile incidente ha funestato una festa di nozze a Nizza: le circostanze nelle quali un giovane di 19 anni ha perso la vita ed altre due persone hanno riportato delle lesioni hanno spinto il Sindaco di Nizza a richiamare tutti ad una maggiore responsabilità.

I fatti

Sabato 13 novembre 2021, poco prima delle 21, un uomo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che è avvenuto nel corso dei festeggiamenti per delle nozze appena celebrate.



Diversi veicoli hanno effettuato andirivieni e altre manovre pericolose lungo Boulevard de l'Ariane, con i passeggeri seduti sulle portiere e i finestrini abbassati.

Il conducente di un veicolo ha perso il controllo ed ha urtato un camion che era parcheggiato: il passeggero è stato sbalzato fuori dall’auto.

Il drammatico bilancio è di un morto e due feriti.



Il sindaco di Nizza, che da diversi anni invoca comportamenti responsabili, con un messaggio ha ricordato l'importanza delle norme previste dal codice della strada ed il rispetto della pubblica quiete.



Questo il testo del messaggio di Christian Estrosi: “Sono vicino alla famiglia di questo giovane deceduto in circostanze drammatiche. Fin dal 2012 ho voluto che la città di Nizza adottasse una carta dei matrimoni per evitare questo tipo di incidenti che funestano una giornata di festa.

Il matrimonio è un giorno speciale, unico in una vita che non può, in nessun caso, giustificare eccessi che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e la tranquillità pubblica.

Mi appello alla responsabilità degli sposi e degli invitati perché giornate di festa non siano più rovinate dalla morte di una persona. La città di Nizza rimane particolarmente attenta al rispetto delle regole di buona condotta con riferimento alle celebrazioni nuziali e sarà intransigente per quanto concerne il rispetto della tranquillità pubblica”.