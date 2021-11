David Hallyday il 4 dicembre all’Opera Garnier Monte-Carlo

È il figlio di due leggende francesi e produttore in proprio dei suoi dodici album. Il musicista polistrumentista è stato cullato fin dall'inizio dalle melodie dei suoi genitori. David Hallyday ha avuto una passione per la musica fin dall'infanzia, influenzato da The Rolling Stones, Elton John, David Bowie e Pink Floyd e impara la batteria, il pianoforte e la chitarra da autodidatta. Il ragazzo di 13 anni sale sul palco del Pavillon de Paris per suonare la batteria e accompagnare suo padre durante lo spettacolo per una canzone. Il suo primo album, True Cool, pubblicato nel 1988, conferma il suo successo e il singolo "High" rimane al primo posto della top 50 francese e nella top 30 negli Stati Uniti per diverse settimane.

Dopo diversi album (Rock'n'Heart, On the road, 2000 BBF, Novacaine), viene premiato agli NRJ Music Awards come miglior artista maschile dell'anno per la sua opera Un paradis / un enfer uscita nel 1999. Canta in duetto con la sorellastra Laura Smet nel brano "On se fait peur" dell'album Disco d'oro Un nouveau monde. Questo album, più intimo, e nel quale David Hallyday suona quasi tutti gli strumenti, segna una svolta nella sua carriera. Autore-compositore riconosciuto, compone per sua madre (Sylvie, Soleil bleu), suo padre (Sang pour Sang) e molti interpreti (Florent Pagny, Anggun, Grand Corps Malade...).

La sua pratica del buddismo per oltre vent’ anni gioca anche un ruolo importante nel suo rapporto con il mondo.

In scena il 4 dicembre all'Opéra Garnier Monte-Carlo alle 20, l'artista presenterà la sua ultima creazione Imagine un Monde, attraverso la quale esprime il suo desiderio di vedere oltre, più in alto, oltre la paura e la rassegnazione.

Info su www.davidhallyday.fr