Stormi di uccelli neri nei cieli della Costa Azzurra a segnare l'autunno

Carducci scriveva in poesia di “uccelli neri” e a Nizza, in queste giornate di metà novembre, il cielo, in certi momenti è oscurato da migliaia e migliaia di storni che si muovono insieme, intrecciano voli, arrivano, spariscono veloci dietro i palazzi e molte volte…colpiscono qualche malcapitato seduto su una panchina.





Segno che l’autunno avanza: quello degli “uccelli neri”.





Ma la poesia di Carducci San Martino ci ricorda che con la stagione é il tempo che passa non è non vi è nulla da fare e allora…





tra le rossastre nubi



stormi d'uccelli neri,



com'esuli pensieri,



nel vespero migrar..