Search On Media Group insieme ai suoi brand WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt realizza il Digital New Year - Il Capodanno della Formazione Digitale: la più grande iniziativa d’Italia in ambito formativo. 4 giornate di formazione live al Palacongressi di Rimini, dal 1 al 4 dicembre, e 12 mesi di formazione on demand sulla piattaforma ibrida.io per imprenditori, professionisti, web agency ma anche studenti e appassionati del digitale.

Dal 1 al 4 dicembre, appuntamento al Palacongressi di Rimini per il Digital New Year - Il Capodanno della Formazione Digitale: 4 giornate di formazione con speech, workshop, tavole rotonde e tanti altri format proposti dai brand del gruppo Search On: WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt. Un'occasione di formazione imperdibile che unirà tutte le community dei brand coinvolti e che non si esaurisce con le 4 giornate live a Rimini, ma prosegue per tutto il 2022, inaugurando così il nuovo anno all'insegna della formazione.

L’iniziativa Digital New Year - Il Capodanno della Formazione Digitale, che vede inoltre la collaborazione di inEmiliaRomagna (APT Servizi Regione Emilia-Romagna), nasce infatti dalla volontà dei brand powered by Search On Media Group di celebrare il ritorno ad una formazione in presenza e condivisa tra persone, professionisti, aziende e appassionati del digitale, nella consapevolezza - ancora più profonda in seguito all’emergenza sanitaria - di quanto sia fondamentale accrescere e valorizzare le competenze in ambito digital.

“Search On ha sempre puntato, attraverso il suo operato, alla diffusione su scala prima nazionale e in seguito anche internazionale, di una cultura del digitale, attraverso iniziative dedicate alla formazione. Digital New Year - Il Capodanno della Formazione Digitale, che volutamente costituisce un ulteriore impegno da parte della nostra realtà nel supportare professionisti, realtà e studenti nell’ampliare le proprie competenze, risponde non solo alle nuove necessità di formazione nate con il periodo emergenziale, ma anche al bisogno di incontro e scambio che da sempre caratterizzano il mondo della formazione” spiega Cosmano Lombardo, ideatore del WMF e CEO di Search On Media Group.

“In questi 17 anni di formazione con Search On abbiamo imparato una cosa: quando realizzi un'iniziativa formativa e metti insieme persone che hanno voglia di ritrovarsi e condividere quello che hanno imparato, tutto il settore subisce un'accelerazione importante.

Con il Digital New Year puntiamo dritti al futuro: gli ultimi 2 anni di Digital hanno stravolto tutto e noi vogliamo formare le professioniste e i professionisti di domani” aggiunge Giorgio Taverniti, COO Area Network di Search On Media Group.

Spazio allora ad una offerta formativa ricchissima e personalizzabile sulla base delle esigenze, del livello e delle aree tematiche di interesse. Tanti i nuovi format didattici proposti, pensati e strutturati per rispondere alle necessità di audience diverse. Sale avanzate e tecniche, workshop operativi, tavole rotonde, case study, plenarie con speech veloci e interventi per ispirare e condividere nuove riflessioni sul futuro del digitale, ma anche sale “Back to Basics”, dove esperti del settore metteranno a disposizione la loro conoscenza e competenza per fornire una panoramica su argomenti specifici ad appassionati e meno esperti.

Sarà così possibile formarsi su temi nuovi, aggiornarsi su quelli già conosciuti o muovere i primi passi verso mondi inesplorati: SEO, Web Analytics, Brand Strategy, Creatività, UX e Customer Journey, Social Media, Ads, E-commerce, Local Strategy e tanti altri ancora. Inoltre, tutta la didattica e gli eventi proposti durante il Digital New Year rimarranno a disposizione nella piattaforma ibrida.io per i 12 mesi successivi. In questo modo sarà possibile rivedere gli interventi, approfondire e consolidare conoscenze e sfruttare le occasioni di networking per tutto il 2022.

Grazie a questa possibilità, Search On e i suoi brand, accompagneranno esperti e professionisti del settore, ma anche studenti e appassionati ad approfondire la formazione sul mondo digitale per tutto il corso dell’anno. Un approccio trasversale e inclusivo, che vuole rendere il digitale accessibile a quante più persone possibili.

Focus quindi sulla Formazione ma anche sulla condivisione e il Networking che, insieme all’attività di Consulting, costituiscono le colonne portanti di Search On Media Group, la cui mission è usare tutti gli strumenti a disposizione al fine di creare un ecosistema di valore tra i diversi soggetti che operano nel mercato italiano ed estero per favorire il corretto utilizzo del digitale e delle tecnologie innovative.

Un impegno condiviso e portato avanti nelle tante attività ed iniziative dei Brand proprietari WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt. In questo senso, il Digital New Year - Il Capodanno della Formazione Digitale vuole essere un momento di sintesi della volontà che animano i brand, un vero e proprio Capodanno inteso come un insieme di appuntamenti formativi di altissima qualità ma anche come kick-off di un nuovo anno nel segno della formazione digitale e della condivisione, valori chiave per tutto il gruppo Search On.

