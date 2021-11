“E il tram va”, l’Europa finanzia gli studi progettuali per la Ligne 5

Buone notizie per la Ligne 5 del tram a Nizza, quella che partendo da Pont Michel sulla linea 1 ( penultima fermata prima del capolinea dell’ospedale Pasteur) risalirà la Valle del Paillon fino a La Trinité ed a Drap.

La Métropole Nice Côte d´Azur ha ottenuto un finanziamento da parte dell’Unione Europea di 823.924 euro a copertura di tutti gli studi realizzati per il progetto della tramvia che collega il quartiere Ariane al centro di Nizza ed a Drap.

Questo finanziamento proviene dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Unione europea.



La Ligne 5 costituisce uno dei punti di forza del piano regolatore del trasporto metropolitano: é anche un asse essenziale della politica della Città a favore del quartiere Ariane, consentendo così una migliore mobilità e un maggiore accesso al mercato del lavoro per i suoi abitanti.



I lavori inizieranno nel 2024 con la messa in servizio prevista per l'inizio del 2026 per l'Ariane.



Il progetto della linea tranviaria T5 è stato selezionato dallo Stato nell'ambito del bando di strutturazione del trasporto pubblico e finanziato per un importo di 18,960 milioni di euro.



La Ligne 5 s’inoltrerà nella vallata del Paillon, raggiungerà i quartieri nord cittadini di Bon Voyage e dell’Ariane e le località di la Trinité e di Drap e dovrebbe incidere notevolmente sui trasporti cittadini, soprattutto quelli dei pendolari che dalle due località e dalla vallata del Paillon raggiugono la città per il lavoro.



Si calcola che non meno di 17mila persone saranno ogni giorno interessate dalla Ligne 5 quando entrerà a regime, riducendo radicalmente il traffico veicolare privato.



Il percorso della nuova linea prenderà l’avvio dalla stazione di Pont Michel che sarà il punto di coincidenza e d’interscambio col treno.



Da lì, proseguendo sulla riva destra dopo aver superato il Paillon all’altezza del Ponte Garigliano su sito proprio, servirà il quartiere dell’Ariane per raggiungere poi la Trinité.

Da questa località, su un percorso sotterraneo, il tram giungerà al capolinea di Drap.



Il percorso complessivo sarà di 6 chilometri dove verranno realizzate una ventina di stazioni.



Il tram, nella parte all’aria aperta, dovrebbe essere situato al centro della carreggiata, con le due strade riservate ai veicoli che “correranno” sui lati esterni.

L’ultimo tratto, di un chilometro e mezzo, tra la Trinité e Drap sarà sotterraneo.



La realizzazione dell’opera, che costerà 340 milioni di euro, avverrà in tre lotti.

Il primo, fino all’Ariane, entrerà in funzione nel 2026, il secondo lotto fino a La Trinité nell’anno successivo e nel 2028 tutta la Ligne 5 sarà completata e funzionante.



A regime circolerà, su entrami i sensi di marcia, un convoglio ogni 8 minuti e la velocità media sarà di 20 chilometri orari.

Il percorso sarà arricchito da piste ciclabili e da spazi alberati.