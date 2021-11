Serie A francese: la classifica e le prossime partite da non perdere

Sicuramente, quando si parla di calcio, il primo Paese al mondo che possa venire in mente c'è di sicuro il nostro caro Stivale la cui Serie A, senza nulla togliere alla Nazionale ed alla Serie B e C, è ammirata, seguite ed anche invidiata in tutto il resto del mondo.

E quale potrebbe essere il prossimo Paese? Beh, visti i record di coppe del mondo viste, c'è di sicuro il Brasile, ma sarebbe un errore non “accorgersi” che, vicino a noi, anche i nostri “cugini di Oltralpe” non sono da meno per quel che riguarda il gioco del calcio.

Senza “eccedere” nei colpi di testa come fece un arrabbiatissimo Zinedine Zidane qualche anno fa, vediamo ora di fare un po' più di chiarezza in merito.

Ma veniamo ora ai risultati campionato francese che non mentono. Il Paris Saint Germain (spesso abbreviato in PSG) conduce i giochi con 34 punti distanziandosi di circa 10 punti dal Lens e dall'OGC Nizza che chiudono, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto sul podio del campionato di Oltralpe.

Del resto, che cosa ci si poteva aspettare da un vero e proprio squadrone con in porta il nostro Gianluigi Donnarumma, che tanto si è distinto negli ultimi Europei di Calcio in Inghilterra, ed un trio di attaccanti composto da tre punte di diamante del calcio. Ovvero il mitico Lionel Messi, Mauro Icardi e addirittura Neymar, in sostanza l'allenatore Mauricio Pochettino (già tra le fila del PSG dal 2001 al 2003) non può avere proprio niente di cui lamentarsi!

Vediamo dunque quali sono le venti squadre che stanno dominando attualmente la classifica del campionato di calcio francese. Le inseriremo tutte sotto forma di tabella per una maggiore comodità di lettura e di consultazione:

1. Paris Saint Germain (con 34 punti)

2. Lens (con 24 punti)

3. OGC Nizza (con 23 punti)

4. Olympique Marsiglia (anche questa con 23 punti)

5. Rennes (con 22 punti)

6. Montpellier (con 19 punti)

7. Lione (sempre con 19 punti)

8. Strasburgo (con 18 punti al pari delle altre tre classificate)

9. Angers (18 punti)

10. Nantes (18 punti)

11. Monaco (18 punti)

12. Lille (con 16 punti)

13. Lorient (con 15 punti)

14. Troyes (con 13 punti)

15. Clermont Foot (sempre 13 punti)

16. Reims (con 12 punti al pari delle altre due squadre in classifica)

17. Brest (12 punti)

18. Bordeaux (12 punti)

19. Saint Etienne (con 9 punti)

20. Metz (fanalino di coda della classifica con 8 punti)

Perfetto dunque, tutto chiaro? Avete preso appunti? Ma, soprattutto, se avete piazzato qualche scommessa si è rivelata vincente? Se la risposta è affermativa, allora, offrite da bere agli amici, se non è andata così bene, magari andrà meglio la prossima volta perciò è arrivato il momento di dare un bello sguardo ai prossimi big match in calendario.

Una raccolta di informazioni che risulteranno essere davvero utili sia per i tifosi di calcio che dei giocatori d'azzardo che potrebbero cogliere la palla al balzo per piazzare qualche scommessa. Magari andrà bene, magari no, chi lo sa!

Le prossime partite da segnare assolutamente sul calendario partiranno dunque da venerdì 19 novembre dove, alle ore 21.00, si daranno battaglia Monaco e Lille. Dopo questo “succoso antipasto” è arrivato il momento del primo che si terrà il seguente sabato 20 novembre.

A partire dalle ore 17.00 si comincerà dunque con la partita tra la capolista Paris Saint Germain ed il Nantes mentre, alle ore 21.00, toccherà al Rennes contro il Montpellier.

Per quanto riguarda invece il “secondo”, decisamente sostanzioso e veramente appassionante, basterà aspettare solo fino al 21 novembre dove, a partire dalle ore 13.00, si comincerà con la partita tra Brest e Lens. In seguito, e tutte alle ore 15.00 quindi scegliete con attenzione, si disputeranno le seguenti partite: l'Angers contro il Lorient, il Metz (riusciranno a risalire la classifica visto che sono attualmente gli ultimi?) contro il Bordeaux, lo Strasburgo contro il Reims ed il Troyes contro il Saint Etienne.

La domenica terminerà dunque con l'incontro tra il Clermont e l'OGC Nizza (ore 17.00) e con la partita tra il Lione e l'Olympique Marsiglia alle ore 20.45.

Quindi, cari appassionati del calcio d'Oltralpe, avete già deciso quale di queste tante partite seguire? Sarà davvero un fine settimana incandescente e, se volete scommettere, allora questo è il momento più propizio! Un, deux, trois, le jeux commence!