196 droni creano i giochi di luce stasera alle 20 per celebrare la Festa Nazionale di Monaco

Nell'ambito dei festeggiamenti organizzati dal Municipio di Monaco in occasione della Festa Nazionale, lo spettacolo dedicato al grande pubblico è quello dei droni con i giochi luminosi che si svolgerà oggi il 18 novembre in serata.

Alle 20:00, 196 droni leggeri voleranno nel cielo monegasco sopra il Palazzo del Principe per 12 minuti in uno spettacolo immaginato e coreografato da MC-Clic, tutto in musica. Il pubblico presente alla Fiera delle Attrazioni potrà godersi lo spettacolo nelle migliori condizioni.

Una vera sfida tecnologica, questo spettacolo senza precedenti promette bellissimi momenti di emozione!

Accesso libero. Obbligatorio indossare la mascherina