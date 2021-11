Salone delle pietre preziose e dei minerali al Parc Phoenix

Durante il fine settimana, il sabato 20 e domenica 21 novembre, il Parc Phoenix di Nizza , ospita la 36ma edizione del Salon Minéraux, Fossiles, Pierres taillées, organizzato dall'Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes, in collaborazione con il Museum d’Histoire Naturelle de Nice.



Un luogo di incontro per collezionisti, questo evento riunirà alcuni dei migliori specialisti nel mondo dei minerali.

Si potranno acquistare o ammirare migliaia di campioni di qualità provenienti dai cinque continenti:

Cristalli che combinano la perfezione delle forme e la varietà dei colori;

Meteoriti e frammenti di corpi celesti;

Fossili, resti di organismi animali o vegetali che sono scomparsi;



È anche l'occasione un’esposizione di agata molto speciale che susciterà sicuramente meraviglia. Si tratta di bollicine mineralizzate spaccate in due dall'uomo, provenienti dalla Valle di Reyran, nel Var.

Il Parc Phoenix si trova a Nizza sulla Promenade des Anglais numero 405.