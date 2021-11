Urmet presenta Neius e tutte le ultime innovazioni di prodotto a Fiera Sicurezza

Urmet sarà tra gli espositori di Fiera Sicurezza, evento dedicato ai professionisti della sicurezza e alle eccellenze di settore, che si terrà dal 22 al 24 novembre a Milano Rho Fiere, con uno stand ricco di novità. Su un’area di 160 metri quadrati verranno presentate le nuove soluzioni del Gruppo.

Dalle 9 alle 18, lo stand M11 presso il padiglione 7 della fiera, ospiterà tutte le novità Urmet in merito al mercato della sicurezza e della domotica.

Verranno presentati i nuovi sistemi di videosorveglianza Neius, la linea professionale di telecamere bullet e dome, con risoluzione fino a 16M e analisi video intelligente, le ultime tecnologie nel campo dell’antintrusione, tra cui il sistema ibrido 1068, oltre alla nuova centrale wireless Zeno PRO e all’evoluzione dell’app Urmet Secure, che da oggi integra la gestione degli impianti di rivelazione incendi.

«Il mondo cambia velocemente, il mercato evolve, i professionisti e gli installatori esigono soluzioni tecniche all'avanguardia – afferma Domenico Galla, Export & Marketing Manager Urmet –. Vi aspettiamo in fiera nel nostro stand per apprezzare le novità che Urmet propone in merito al mondo della sicurezza, della domotica e della integrazione sistemica».

Verranno inoltre esposti, in anteprima nazionale, i nuovi videocitofoni IP VOG con funzionalità avanzate, insieme alla soluzione Sclak per il controllo accessi da smartphone.

Infine, saranno presentati anche i nuovi comandi connessi per la gestione di luci, tapparelle, automatismi e centralizzazioni.