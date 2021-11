Amate la buona tavola? Il week end trascorretelo a Mandelieu la Napoule!

La ventesima edizione del “Salon Saveurs et Terroirs de Mandelieu” in programma nel fine settimana, da oggi venerdì 19 novembre fino al 21 novembre 2021 a Mandelieu-La Napoule, riunisce un’ottantina di artigiani e produttori francesi e italiani che hanno investito nella qualità della loro produzione e nei valori dei rispettivi territori per consentire alle persone di scoprire, gustare, assaporare e immaginare la tavola ideale per i festeggiamenti di fine anno.

La Fiera dei Sapori e dei Territori si propone di sottolineare ancora una volta la caratteristica che la contraddistingue, quella di un’accoglienza calorosa che viene assicurata durante le tre giornate all'interno del Centre Expo Congrès.



Tanti produttori appassionati per i quali le parole chiave sono qualità, rispetto per il prodotto e piacere di condividere l'arte della cucina francese.

L'Italia sarà presente con alcuni produttori stellati di parmigiano e olio d'oliva. Nel menu del salone, per una tavola ideale per le feste: vini, champagne e liquori (da consumare con moderazione), foie gras e caviale, salumi, formaggi, spezie, tè e condimenti, specialità dolci... per non parlare delle stoviglie.