Cannes dà voce ai "Rencontres"

Creati nel 2014, i Rencontres de Cannes riuniscono quattro eventi : gli incontri letterari, gli incontri cinematografici, gli incontri artistici e gli incontri di dibattito.

Dopo la chiusura delle grandi mostre estive, i Rencontres de Cannes assumono un ruolo di rilievo.

Incontri eccezionali e per lo più gratuiti costituiscono un'opportunità per creare legami inediti tra diverse discipline culturali mettendo insieme pensatori, autori ed editori, filosofi, attori, registi, con l'obiettivo di uno scambio intellettuale e artistico aperto a tutti.

Il programma

Fino al 20 novembre 2021: les Rencontres Littéraires de Cannes

Questi incontri hanno lo scopo di presentare autori illustri, accompagnati dai loro curatori e di dar loro la parola durante i dibattiti pubblici. Per quest'anno 2021, le edizioni Gallimard, Métailié, Stock e Actes Sud dedicano particolare attenzione a romanzi adattati al cinema come La délicatesse di David Foenkinos, La Daronne di Hannelore Cayre e L’élégance de hérisson di Muriel Barbery.



Dal 22 al 28 novembre 2021: les Rencontres Cinématographiques de Cannes

Gli Incontri Cinematografici di Cannes (RCC) mettono in evidenza otto lungometraggi internazionali. I Rencontres Cinématographiques consisteranno anche in un'ampia selezione di prime, documentari, sessioni seguite da masterclass e tributi e offriranno l'opportunità di incontrare molti cast.



Dal 1° al 2 dicembre: les Rencontres Artistiques de Cannes

Nell'ambito degli Incontri Artistici, il Polo d'Arte Moderna e Contemporanea di Cannes darà spazio alla pittura contemporanea. L'evento presenta la mostra Le soleil brûlant sous les paupières fermées de Gregory Forstner al Suquet des Artistes e il lavoro di Quentin Spohn sul disegno contemporaneo al Georges Méliès Campus dove si svolgerà una tavola rotonda con l'artista.



Dal 3 al 4 dicembre 2021: les Rencontres Débats de Cannes

Organizzati quest'anno dall'Associazione dell'Università di Cannes, i Rencontres Débats si concentrano sul tema "Il mondo dopo: evoluzione o rivoluzione? ". Proiezione di un documentario e dibattito, conferenze e tavole rotonde, eminenti specialisti affronteranno l'argomento. L'occasione per discutere insieme dei profondi cambiamenti che stanno avvenendo sotto i nostri occhi e che influenzeranno la società per decenni.