Vide greniers oggi al porto di Nizza: tanta gente e tanti acquisti (Foto)

Mascherine poche, ma gente tanta: Nizza ha vissuto oggi, domenica 20 novembre, una giornata “quasi” estiva prima che, stando alle previsioni meteo, la temperatura si abbassi e qualche nuvola trasformi i colori del cielo e…del mare.

Una giornata, al porto, dedicata al “vide greniers”, senza i brocantes professionisti, ma con molta merce in vendita e tanta gente interessata.

Fin dalle 8 del mattino tantissime persone si sono recate al parcheggio de la Douane, al porto, trasformato in un grande mercato dove hanno trovato molte opportunità, per lo più, vestiti, scarpe ed altri accessori per l’abbigliamento.

Nella rassegna fotografica una parte del marcato “vide greniers” in attesa che domani, lunedì 22 novembre, in Cours Saleya tornino i brocantes.