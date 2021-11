Arte in movimento: torna OVNi – Objectif Vidéo Nice (Foto)

Il Festival OVNi – Objectif Vidéo Nice, è giunto alla sua settima edizione: si tratta di una piattaforma originale e innovativa dedicata alla promozione della video arte. Ogni anno dalla fine di novembre, consente di scoprire video di artisti emergenti e di quelli più affermati.

Il loro lavoro viene evidenziato attraverso un tour della città che comprende musei, spazi culturali e luoghi insoliti, nonché un tour negli hotel dove l'arte “in movimento” trova spazio nelle stanze.

Come ogni anno, la città di Nizza è associata all'evento e molti dei suoi istituti culturali partecipano all’iniziativa di video arte.

In particolare : Le 109 – Pôle de cultures contemporaines, il Forum d'Urbanisme et d'Architecture, il Museum d'Histoire Naturelle, il MAMAC, il Musée Matisse o L'Artistique. Un'occasione unica per scoprire o riscoprire la ricchezza del patrimonio di Nizza e della Costa Azzurra, sotto il prisma della video arte, attraverso incontri, proiezioni, eventi e momenti salienti.

In questo contesto, Le 109 e il Forum d'Urbanisme et d'Architecture propongono tre mostre:



Forum d’Urbanisme et d’Architecture

O Mar é a nossa terra - Fino al 17 febbraio 2022



Le 109 – Pôle de cultures contemporaines (Grande Halle)

Implano de Arisana - Fino al 4 dicembre 2021

Natura e Contre-Natura - Fino al 4 dicembre 2021



Il 109 – Pôle de cultures contemporaines e il Forum d’Urbanisme et d’Architecture si trovano lungo la Route de Turin al numero 89