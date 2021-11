Ligue 1: a Lione una bottiglietta colpisce Payet, partita sospesa col Marsiglia. Il Nizza conquista il secondo posto in classifica (Video)

Un altro brutto episodio ha caratterizzato l'incontro più atteso della quattordicesima giornata, quello tra il Lione e il Marsiglia.

Dopo pochi minuti dall'inizio della partita, l'attaccante Payet del Marsiglia é stato colpito da una bottiglietta piena di acqua, mentre si accingeva a battere un calcio d'angolo. La partita, subito sospesa, non é poi stata ripresa, mentre é esplosa una forte polemica, a suon di comunicati, tra la Ligue 1 e la Prefettura.

Nel proprio comunicato, la Ligue 1 preannuncia per oggi una riunione per l'adozione di provvedimenti, anche se il precedente di Nizza - Marsiglia (con la gara non disputata, poi giocata a porte chiuse) rappresenta un precedente del quale occorrerà tenere conto.

La sorpresa della quattordicesima giornata , grossa quanto il risultato, giunge da Reims dove la squadra locale, tra le ultime in classifica, ha subissato di reti il lanciato Lens, infliggendogli una sconfitta che potrebbe anche rivelarsi una svolta nel torneo della compagine del Pas de Calais.

Ne approfitta il Nizza che, dopo essersi trovato in svantaggio, va a vincere in casa del Clermont: per i rossoneri i tre punti valgono il secondo posto in classifica.Al momento la seconda piazza é in solitaria, essendo stato sospeso l'incontro tra il Lione e il Marsiglia, squadra che era a pari punti col Nizza.

Clermont - Nizza,una fase di gioco (foto tratta dal sito dell'OGC Nice)

Intanto il Rennes, che ha battuto con discreta facilità il Montpellier, compie un ulteriore passo in avanti in classifica e torna agli antichi fasti.

A ridere, al solito, è il Paris Saint Germain che, battendo il Nantes, allunga ancora di più il suo vantaggio sulla seconda in graduatoria.

Il Monaco consente al Lille di riprendere confidenza con la vittoria: la sconfitta interna subita dalla squadra del Principato è pesante e rappresenta una brutta involuzione nel gioco.

Importante vittoria esterna per il Saint Etienne nello “spareggio salvezza” col Troyes, mentre l’Angers, battendo il Lorient, consolida il proprio posto nella parte medio alta della classifica.

Finiscono in parità Metz – Bordeaux, gara tra disperati e Strasburgo – Reims, tra squadre che “vivono” momenti di assoluta tranquillità a metà classifica.

In settimana tornano le coppe europee con il quinto turno della fase a gironi.

In Champions sono in programma:

Martedì 23 novembre: Salzsburg – Lille

Classifica girone G

FC Salzsburg 7

LOSC Lille 5

V.l. Wolfsburg 5

Sevilla FC 3

Mercoledì 24 novembre: Manchester City - Paris Saint Germain.

Classifica Girone A

Manchester City 9

Paris Saint-Germain 8

Club Brugge 4

RB Leipzig 1

In Europa League

Giovedì 25 novembre: Brondby - Lione

Classifica girone A

Olympique Lyonnais 12

AC Sparta Praha 4

Rangers FC 4

Brondby IF 2

Giovedì 25 novembre: Monaco – Real Sociedad

Classifica girone B

AS Monaco FC 8

Real Sociedad de Fútbol 6

PSV Eindhoven 5

SK Sturm Graz 1

Giovedì 25 novembre: Galatasaray - Marsiglia

Classifica girone E

Galatasaray AŞ 8

SS Lazio 5

Olympique de Marseille 4

FC Lokomotiv Moskva 2

In Conference League

Giovedì 25 novembre: Rennes - Vitesse

Classifica Girone G

Stade Rennais FC 10

Tottenham Hotspur 7

Vitesse 6

NS Mura 0

Venerdì 26 novembre toccherà nuovamente al campionato di Ligue 1 con un bel prologo, sicuramente interessante, che opporrà il Lens all’Angers.

Sabato 27 novembre il Nizza tornerà all’Allianz Riviera dove incontrerà il Metz, una gara abbordabile, a condizione di non perdere la concentrazione.

Alla gara del sabato Lille – Nantes, incontro dall’esito tutt’altro che scontato.

Tutte le altre gare saranno in programma domenica 28 novembre .

Il Monaco riceverà lo Strasburgo e cercherà di tornare alla vittoria, mentre il Marsiglia riceverà il Troyes in un incontro dalla lettura abbastanza semplice e il Montpellier riceverà il Lione. Tutte e quattro le squadre del Mediterraneo giocheranno, dunque, in casa.

Interessanti le gare che si giocheranno a Lorient dove scenderà in campo l’ottimo Rennes ed a Reims dove i locali se la vedranno col Clermont in una gara dove i punti valgono il doppio.

Completano il calendario Saint Etienne – Paris Saint Germain e Bordeaux – Brest, anche questa una gara tra formazioni in forte difficoltà.



