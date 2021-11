« Monte-Carlo Winter Fantasy », la tradizione delle feste di fine anno firmate da Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Per concludere quest’anno decisamente particolare, riportare un pò di magia nella vita quotidiana e risvegliare le emozioni della nostra infanzia, Monte-Carlo Société des Bains Mer lancia Monte-Carlo Winter Fantasy.

Un programma di animazioni concepite per incantare grandi e piccini da dicembre a metà febbraio per: meravigliarsi delle decorazioni che addobbano tutti gli spazi e gli stabilimenti del Resort, darsi appuntamento in luoghi effimeri, divertirsi con gli atelier culinari e creativi, tentare la sorte con i nostri concorsi di poesia, pranzare e cenare alle tavole dei grandi chef, visitare il suo mercato di Natale, incontrare Babbo Natale durante il suo percorso di consegna dei regali, celebrare l’anno nuovo con i Jackson e molte altre sorprese ancora.

Con Monte-Carlo Winter Fantasy, vivete la Grande Arte delle feste di Natale, interpretata da Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Si comincia il 2 dicembre 2021 ! Monte-Carlo Winter Fantasy, appuntamento il 2 dicembre dalle ore 17, Place du Casino, per l’inizio delle festività Sin dal 2 dicembre Monte-Carlo Société des Bains de Mer apre le danze delle festività natalizie con il lancio di Monte-Carlo Winter Fantasy, il programma ideato dalla società per sublimare la tradizione delle feste.

Una serata sulla Place du Casino e la passeggiata shopping Monte-Carlo segnata dall’accensione delle luminarie del gigantesco albero di Natale, di ben 18 metri di altezza, con le sue 4000 palline colorate di bianco ocra e oro, e i tre Giant Star, che consistono in igloo animati. Il momento ideale per dedicarsi agli acquisti di Natale, in festa e con musica fino alle ore 21, tutt’intorno alla Place du Casino, nel cuore del Patio dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e lungo la Promenade Shopping Monte-Carlo. Monte-Carlo Winter Fantasy, animazioni magiche in tutto il Resort Le Giant Stars, tre igloo animati sulla Place du Casino de Monte-Carlo Immergetevi nella tradizione delle feste con i Giant Stars, tre igloo che circonderanno l’abete sulla Place du Casino, scrigno di bella animazioni natalizie, aperto al pubblico, tutt’intorno alla poesia e alla storia.

Appuntamento in famiglia nei Giant Star della poesia. per deporvi o scrivere la vostra più bella poesia dedicata a Babbo Natale e la augurarsi la buonanotte allHôtel Hermitage Monte-Carlo, benché questo possa essere tutto esaudito

Natale nel Patio dell’Patio Hôtel de Paris Monte-Carlo, dal 2 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Per le feste, il Patio dell’Hôtel Paris Monte-Carlo vesti i suoi abiti fatti di luce e vi riserva magnifiche sorprese.. Ci si ritrova tutto il giorno per degustare la squisita Cioccolata calda della de la Manifattura di Cioccolato del grande chef stellato Alain Ducasse, che verrà proposta in esclusiva. Vi viene anche riservato un atelier creativo o goloso, mentre al calar della notte ci si concede una cena privata sotto le stelle, nella grande serra. E alla boutique si fanno anche deliziosi acquisti con il cioccolato dei nostri maestri cioccolatai.

Le Chalet gourmand des Chefs, in avenue de Monte-Carlo, dal 18 novembre al 6 gennaio 2022. Ci si gode una pausa pranzo sulla Promenade Shopping Monte-Carlo, per degustare i piatti firmati dal nostri grandi chef. Oppure se ne approfitta per ordinare e portarsi a casa le loro specialità, così da sublimare le le vostre cene delle feste.

Le Merende di Natale dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, dal 21 al 24 dicembre 2021, presso la Salle Belle Epoque, i bambini, autorizzati dai genitori, si danno appuntamento con Babbo Natale, proprio qualche giorno prima della festa (dalle 15.00 alle 18.00 dal 21 al 23, e alle ore 17.30 il 24 dicembre) per giocare ai futuri chef con gli atelier di cucina, godendo di succulenta pasticceria e altre prelibatezze del Natale con lo chef pasticciere Pâtissier Nicolas Baygourry

L’Etoile des Neiges è di ritorno al Blue Gin bar del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dal 26 novembre al 20 marzo 2022. Quest’anno si festeggerà con le riedizione del concept Winter Party, tutti i giovedì di dicembre, dalle 18.30 all’1 di notte, e inoltre con serate DJ il venerdì e il sabato. Vi assicuriamo un’atmosfera da doposcì, con tanto di vista mare e molto altro.

L’incontro con Babbo Natale Monte-Carlo a partire dal 15 dicembre 2021. Incontro esclusivo con Babbo Natale Monte-Carlo, in occasione del suo tour nel Resort, alla guida della sua bella auto da collezione. Un Babbo Notale fuori dalla norma, con un abito eclatante, Spalancate gli occhi e guardate voi stessi

Monte-Carlo Winter Fantasy, le più belle decorazioni per meravigliarsi Scoprite i più begli alberi di Natale sulla Place du Casino, all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. E, assolutamente da non perdere, l’albero di Natale Chopard dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo e la foresta di abeti nell’Atrium del Casino de Monte-Carlo. Mapping e giochi di luce sulla facciata del Casino de Monte-Carlo, dal 26 al 31 dicembre 2021 Facciamo in modo la magia accompagni il calar della notte, e poi aspettiamo che risuonino i dodici rintocchi di mezzanotte. Monte-Carlo Winter Fantasy, San Silvestro con The Jacksons (gli autentici !) alla Salle des Etoiles Quella che è probabilmente la famiglia più riconoscibile dell’industria musicale, la band The Jacksons, celebrerà presto i suoi 55 anni, e sarà ospite d’onore alla Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo per la serata del veglione.

Una cena-concerto d’eccezione per celebrare il passaggio all’anno nuovo E per prolungare la festa fino a notte tarda, riapertura eccezionale del Jimmy’z Monte-Carlo dal 30 dicembre a 1 gennaio inclusi. Monte-Carlo Winter Fantasy, la più bella destinazione per vivere le feste tra amici o in famiglia in tutta serenità. Per le festività di fine anno, Monte-Carlo Société des Bains de Mer vi riserva egualmente i suoi più begli hotel, e i suoi più bei tavoli, e con il programma Monte-Carlo Cares, dispositivo sanitario certificato da Bureau Veritas, e si dimostra la più esclusiva destinazione d’Europa, e anche la più sicura. Il programma di Monte-Carlo Winter Fantasy può essere trovato qu