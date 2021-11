Tricicli blu sulla Promenade: aumenta l’offerta di biciclette a noleggio (Foto)

Con qualche polemica, i “tricicli” sono sbarcati sulla Promenade des Anglais, di fronte alla spiaggia del Centenaire ed a quella di Carras.

Ruote piccole, cestini anteriori e posteriori, sono in grado di consentire la mobilità anche a persone che non hanno dimestichezza con le “due ruote” ed a chi ha qualche bagaglio da trasportare.

Un’iniziativa, sperimentale e della durata di un anno, che va a completare l’offerta di Nizza nel campo delle velo bleu e di quelle elettriche.

Le “e-vélo bleus”, a trazione elettrica, si sono rivelate un vero successo: in due mesi sono state noleggiate 30mila volte.



Ora sbarcano i tricicli, che, qui stanno i dubbi dell’associazione Nice à Vélo, non sono a trazione elettrica e quindi di non semplice e comodo utilizzo per chi deve trasportare dei carichi pesanti o per le persone a mobilità ridotta o difficoltosa.

La città di Nizza ha specificato che si tratta di un esperimento per testarne l’interesse e che la scelta di posizionare le due stazioni sulla Promenade è dovuta al fatto che il percorso è piano, totalmente inserito in piste ciclabili.

Sarà il futuro a dire se sia stata una buona idea o se fra un anno sui tricicli blu calerà il silenzio.

Per ora fanno bella mostra di sé sulla Promenade e li si vede circolare: l’importante che servano ad indurre a tenere l’auto nel garage e aiutino ad abbassare circolazione ed inquinamento.