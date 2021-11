Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne

Dal 26 Novembre 2021 fino al 28 Novembre

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

ANIMATIONS RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES

34e édition

Fino a domenica 28 novembre 2021

https://www.cannes-cinema.com/



CONCERT FASCINOSCOPE : LES FRÈRES COEN

Ciné-Concert

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20,30

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONFÉRENCE LES PIONNIÈRES DU CINÉMA

Sabato 27 novembre 2021 ore 14,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY

Sabato 27 novembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONCERT GRAND OPÉRA

Concert lyrique

Sabato 27 novembre 2021 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



SPECTACLE CNN BALLET DE LORRAINE

Direction Petter Jacobsson

Domenica 28 novembre 2021 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



MARATHON DES ALPES-MARITIMES NICE-CANNES 2021

Domenica 28 novembre 2021



SPECTACLE LOUISE LECAVALIER

Domenica 28 novembre 2021 ore 17

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



SPECTACLE KAORI ITO - LE MONDE À L'ENVERS

Domenica 28 novembre 2021 ore 14,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE

ROCÍO MOLINA

Martedì 30 novembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



MAPIC 2021

Marché international professionnel de l'immobilier de commerce

Da martedì 30 novembre 2021 a giovedì 2 dicembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION HOMMAGE À ROSELLA HIGHTOWER

Fino a domenica 12 dicembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL DE DANSE 2021

4e édition

Fino a domenica 12 dicembre 2021

www.festivaldedanse-cannes.com



EXPOSITION SYSTÈME CASTAFIORE

Fino a Domenica 12 décembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Boire, écrire, s'enfuir

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20,30

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LEVENS

Les plus petits grands cirques du monde

Fino al 27 novembre 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place V. Masseglia



7ème Trail du Soleil

Domenica 28 novembre 2021



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 25 novembre 2021 e domenica 27 novembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 25 novembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 25 novembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 29 novembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 29 novembre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 30 novembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 30 novembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 1° dicembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Visite guidée : le jardin d'agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 1° dicembre 2021 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Exposition "Dans l’intimité des jardins"

Fino al 27 novembre 2021

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Fourmi De Pain

Sabato 27 novembre 2021 ore 14,30 e 16,30, Domenica 28 novembre 2021 ore 11

"Fourmi De Pain" de Véronique Balme avec Véronique Balme ou Juliette Allauzen

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Swing Heil

Giovedì 25, Venerdì 26, Sabato 27 novembre 2021 ore 20,30 e Domenica 28 novembre 2021 ore 16,30

Théâtre des Muses45

Boulevard du Jardin Exotique



N'Écoutez Pas Mesdames

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Steve Hackett

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021 : concert de Steve Hackett

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Concertde Musique Baroque de Pologne et d'Angleterre

dirigé par Errol Girdlestone, avec Ristretto Encsemble Vocal et Instrumental

Eglise St-Paul's Church

22, avenue de Grande Bretagne



Un Vrai Bonheur

Da venerdì 26 novembre a sabato 27 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Gala de Gymnastique

Da sabato 27 a domenica 28 novembre 2021

Gala International de Gymnastique Princesse Grace

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Concert symphonique

Domenica 28 novembre 2021, ore 18

Série Grande Saison : Commémoration Albert Ier, concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada avec Truls Mørk, violoncelle. Au programme : Gounod Charles, Saint-Saëns Camille et Franck César

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



19e Golden Foot Award

Lunedì 29 novembre 2021

Hôtel Fairmont Monte Carlo - Salle d'Or II

12, avenue des Spélugues



Gregory Porter

Lunedì 29 novembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021 : concert de Gregory Porter

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Hommage à Joséphine Baker

Martedì 30 novembre 2021 ore 19,30

Hommage à Joséphine Baker au Bar Américain, organisé par Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Animé par Axel Jaffray, journaliste spécialisé dans le domaine de la musique et producteur, accompagné des airs les plus connus de la chanteuse, joués par un groupe de jazz. Des photographies d’archives inédites seront diffusées toute la soirée dans la salle.

Bar Américain

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Place du Casino



Le Rêve De Mercier

Martedì 30 novembre 2021 ore 20,30

"Le Rêve De Mercier" de Alain Pastor, avec Se´verine Cojannot et Patrick Courtois

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Chucho Valdés Quartet Feat Yilian Cañizares

MMartedì 30 novembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021 : concert de Chucho Valdés Quartet en featuring avec Yilian Cañizares

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Une Lumière Pour Noël

Mercoledì 1°dicembre ore 16,30, Sabato 4 novembre ore 14,30 e 16,30, Domenica 5 dicembre 2022 ore 11

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concert Jeune Public

Mercoledì 1° dicembre 2021 ore 15

Commémoration Albert Ier : concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public avec Katia et Marielle Labèque, piano et Julie Depardieu, récitante. Au programme : Ravel Maurice et Saint-Saëns Camille

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concert de musique de chambre

Mercoledì 1° dicembre 2021 ore 20

Série Grande Saison : Commémoration Albert Ier, concert de musique de chambre avec Katia et Marielle Labèque, piano et Alessandro Baricco, récitant. Au programme : Ravel Maurice, Debussy Claude et Saint-Saëns Camille

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Le Festival Ovni - Objectif Vidéo Nice

Fino al 5 dicembre 2021

Diversi luoghi di Nizza



Le bal des couillons

Dal 25 novembre 2021 al 28 novembre 2021

Horaires:20:00 : jeudi - 21:00 : vendredi et samedi - 15:30 : dimanche

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel - 06000 NICE



Falso staff

Dal 25 novembre 2021 al 28 novembre 2021

Horaires:20:00 : jeudi - 21:00 : vendredi et samedi - 15:30 : dimanche

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Sly Johnson Guillaume Perret

Giovedì 25 novembre 2021 ore 20

Nice Jazz Festival Sessions.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



On purge bébé

Venerdì 26 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Oblomov

Dal 26 novembre 2021 al 27 novembre 2021 ore 20

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts



Éclats terrestres

Venerdì 26 novembre 2021 ore 20,30

Compagnie Le Sixièmétage. Spectacle chorégraphique

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



La Légende de la Troisième Colombe

Fino al al 27 novembre 2021

Horaires: 20:30 : mercredi et vendredi - 20:00 : jeudi - 15:30 : samedi

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts

Tél : +33(0)4 93 13 19 00

Email : contact@theatredenice.org

Informations www.tnn.fr

Accessible PMR



Festival International Vive la Magie

Sabato 27 novembre 2021 ore 17 e ore 20,30

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Birds On A Wire & Ma Saisara

Sabato 27 novembre 2021 ore 19

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Raoul Gunsbourg, un artiste directeur d’Opéra

Sabato 27 novembre 2021 ore 15

Opéra Nice Côte d'Azur - Foyer Montserrat Caballé

4-6 rue Saint-François de Paule



Tristan Lopin - Irréprochable

Dal 27 novembre 2021 al 28 novembre 2021

Horaires:20:30 samedi - 17:00 dimanche

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Cédric Cizaire dans Ex

Domenica 28 novembre 2021

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



«Orgues et Flûte à bec»

Domenica 28 novembre 2021 ore 15,30

Avec Olivier Salandini : Orgues, Organiste à la Cathédrale Saint Etienne de Bourges et professeur au CRR de Clermont-Ferrand. Clotilde Verwaerde : Flûte à bec, Professeure agrégée, Docteure en musicologie à l’Université Paris VIII.

orgues-et-flute-a-bec

Description :

Au programme :

Stanley, Cima, Sweelinck, Marcello, Buxtehude, Telemann, Bach, Vivaldi.

Église Saint-Paul

28 av de Pessicart



Marathon Des Alpes-Maritimes Nice-Cannes 2021

Domenica 28 novembre 2021

Départ de la Promenade des Anglais



Quand les femmes des uns font le bonheur des autres

Lunedì 29 novembre 2021 ore 20

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Je ne serais pas arrivée là, si…

Dal 1° dicembree 2021 al 3 dicembre 2021

Horaires:20:00 : mercredi et vendredi - 19:30 : jeudi.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Concert - Tribute Police & Sting

Sabato 27 novembre 2021 ore 20

Salle Charlie Chaplin - Quai Lindbergh

Quai Lindbergh