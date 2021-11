Scommesse sportive online: cavalcare un mercato in crescita

Le scommesse sportive online vanno forte, lo dicono i dati. Nel 2020 in Italia le scommesse sportive hanno raggiunto il valore complessivo di 2,48 miliardi. Una crescita del 43% rispetto all’anno precedente.

I siti inglesi sono stati i primi, in tempi ormai storici, ad offrire la possibilità di scommettere direttamente da casa, ma l’espansione del betting online è stata rapida e capillare.

Il mercato italiano è ricco di possibilità per chi desidera scommettere online sul calcio o su qualunque altra disciplina sportiva. L’importante è sapere come muoversi, per evitare truffe e gestire il proprio portafoglio scommesse con consapevolezza e profitto.

Come scommettere online: la scelta dell’operatore

La prima cosa da fare se si desidera scommettere online è trovare un operatore serio ed affidabile. La scelta dell’operatore è molto personale, dipende dalle nostre esigenze e dall’offerta del bookmaker, ma il requisito minimo fondamentale che un sito di scommesse sportive deve avere è la licenza ADM. La licenza ADM, rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, certifica che l’operatore è in regola rispetto alle norme in vigore in Italia e che è sicuro giocare sulla sua piattaforma.

Il bonus di benvenuto

Uno dei fattori che può guidare e influire sulla scelta dell’operatore è comparare i bonus di benvenuto offerti dai diversi operatori.

I bonus di benvenuto sono promozioni che l’operatore dedica a chi apre un nuovo conto gioco. Di solito se ne può usufruire attraverso l’uso di un codice promozionale che permette di prendere parte all’offerta.

Negli anni le piattaforme di scommesse sportive online hanno ideato moltissime tipologie di bonus, dedicati a chi invita un amico, a chi partecipa a classifiche settimanali e mensili, ecc. Quello che fa più gola resta però il bonus di benvenuto che offre al nuovo utente una somma di denaro in genere vincolata al primo deposito, per esempio il 50% del primo versamento fino a un massimo di 100 euro. La scelta dell’operatore va dunque ponderata considerando, insieme agli altri fattori, anche l’offerta più conveniente.

Come piazzare una scommessa online

Scelto l’operatore e ricaricato il conto gioco, è arrivato il momento di effettuare una giocata. Tutto viene gestito sul sito di scommesse sportive: la scelta dello sport (calcio, tennis, basket, ecc.), dell’evento (una partita di calcio, un campionato, il match di tennis, ecc.), la consultazione delle quote e il piazzamento della giocata. Il sistema online calcolerà in automatico l’importo della potenziale vincita: uno strumento in più che aiuta nel valutare rischi e benefici prima di una giocata.

Di norma è possibile effettuare scommesse sportive sui portali online prima dell’inizio del match. Sempre più operatori offrono anche la possibilità di fare scommesse live, cioè di puntare sugli eventi mentre sono in corso. In questo caso attenzione, perché le quote cambiano costantemente con l’evolversi della partita.

Scommesse sportive, online ce n’è per tutti i gusti

Le scommesse sportive online offrono un palinsesto vastissimo: coprono il calcio e un’infinità di altri sport e consentono di pronosticare su un’infinità di eventi, dall’esito della partita al numero di goal. Tra i diversi tipi di scommesse i più noti ed utilizzati sono le scommesse singole, le scommesse multiple e i sistemi.

Le scommesse singole sono l’opzione più semplice disponibile sul mercato del betting perché si scommette su un singolo evento alla volta, per esempio l’esito della partita o il numero di reti segnate durante il match.

Le scommesse multiple invece consistono nel puntare su più eventi di qualunque sport contemporaneamente, da un minimo di due fino ad arrivare anche a trenta eventi, a seconda della disponibilità del bookmaker. Rispetto a quella singola, la scommessa multipla comporta un rischio maggiore e le vincite sono di conseguenza più alte.

I sistemi sono la tipologia di scommessa più complicata. Si tratta di una serie di scommesse multiple in combinazione. La particolarità dei sistemi è di poter risultare vincenti anche se non tutti i pronostici sono corretti. Per esempio, in un sistema 5/6 si ha un margine di errore, mentre un sistema 4/6 consente di commettere due errori.

Quello delle scommesse sportive online è un mercato dalle infinite possibilità, scelto da tanti per i numerosi vantaggi, soprattutto per la comodità di valutare le quote e decidere le giocate comodamente seduti sul divano di casa e per la sicurezza di avere l’importo preciso e i parametri della giocata ancora prima di confermarla.