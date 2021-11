Domani a Vence…inizia il Natale!

Natale a Vence inizia domani, sabato 27 novembre 2021, con il primo momento clou delle festività di fine anno: l'illuminazione della città dalle ore 17.

L’evento, che darà il via ad oltre un momento di attività volte a sottolineare e rallegrare le feste di fine anno coinciderà con momenti dedicati alle famiglie: distribuzione di lanterne di carta, accensione di luminarie per le strade accompagnate da una passeggiata musicale di due trampolieri e una ballerina, fino alla spianata Fernand Moutet per assistere allo spettacolo del fuoco che ripercorre un momento tradizionale tanto atteso dalla gente del posto: l'accensione dell'étoile du baou.

Al termine sarà offerta a tutti della cioccolata calda.

L'étoile du baou

Da quel momento inizieranno una serie di appuntamenti: il primo domenica 5 dicembre con la Bourse aux jouets e l’inaugurazione del Marché de Noel.