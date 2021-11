Da oggi a Cannes iniziano le Feste!

Villaggio di Natale, pista di pattinaggio, sfilate, animazioni, pedonalizzazioni, fuochi d'artificio: Cannes si prepara alle festività di fine anno 2021



A partire da oggi, sabato 27 novembre 2021 e fino a domenica 2 gennaio 2022, la città cambia aspetto e si tinge con i colori, le musiche e i sapori del Natale.



L’amministrazione comunale non ha lasciato nulla al caso per offrire un’atmosfera di festa quanti giungono o vivono a Cannes: le strade sono illuminate, viene riproposto il concorso di decorazione “Noël au Balcon”, intrattenimenti in tutti i quartieri, spettacoli ricchi e vari.



In Avenue Pierre Sémard troverà posto lo chalet di Babbo Natale, il villaggio di Natale ravviverà le stradine e il luna park è installato sul Pantiero.



Il programma completo delle iniziative che caratterizzeranno le festività di fine anno a Cannes è inserito al fondo di questo articolo .



Quest'anno tutte le luminarie sono state rinnovate: in tutte le zone della città, gli addobbi stradali saranno accesi da questa sera e si potranno ammirare le ghirlande appese alle palme della Croisette, gli accessi alla città ingentiliti dalle luci, gli alberi che scintillano sul Boulevard Carnot e il nuovo albero di Natale alto 30 metri davanti al Palais des Festivals et des Congrès (dal 10 al 16 dicembre).

Inoltre, più di cento proiettori sono stati installati nelle vie del centro cittadino per creare animazioni notturne mediante la proiezione di stelle o fiocchi di neve.



Infine, anche quest'anno, il grande artista delle luci Gaspare Di Caro illuminerà parte del patrimonio di Cannes con proiezioni artistiche colorate. Sei nuove sedi integreranno le sette già illuminate lo scorso anno.