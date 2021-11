Torna la Maratona Nizza – Cannes: cinquemila partecipanti per il “grande ritorno”

Una data da segnare sul calendario, quella di domani, domenica 28 novembre , con il grande ritorno della maratona Nizza-Cannes.

Saranno oltre cinquemila i partecipanti che, a partire dalle 8 di domenica quando verrà dato il via dalla Promenade des Anglais, percorreranno la Costa Azzurra per 42 chilometri per giungere a Cannes, sulla Croisette.



Non solo la “grande corsa”, ma altre opportunità verranno offerte per consentire anche a chi ha “meno fiato” di partecipare ad un evento che colora la stagione e dà il senso ad una ripartenza mai così sognata e desiderata.



Tra queste la mezza maratona con oltre mille concorrenti (due concorrenti con il cambio al 21 Km).



Molte le strade chiuse al traffico per consentire l’effettuazione della Maratona:

A Nizza la Promenade des Anglais dalle 3 alle 12

Ad Antibes, fra Marina e Fort Carré (RD 6098) e il Passage de la Siesta (Antibes - RD 6007/RD 6098), dalle 6,30 alle 14

A Cannes dalle 4 alle 18.

A partire dalle 6 e dalle 6,30 negli altri comuni attraversati dalla gara.

A partire dalle 14, al più tardi, è prevista la riapertura di tutte le strade fatta eccezione per la Croisette a Cannes.



Attenzione anche ai divieti di sosta lungo le strade interessate, la rimozione forata è assicurata!