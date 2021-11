Nizza, smontate le giostre al Palais des Expositions, si torna a vaccinare

Nizza, aprile 2021, code per la vaccinazione al Palais des Expositions

Quando hanno ricevuto la convocazione urgente da parte del Sindaco di Nizza, i giostrai che stavano montando le loro attrazioni alla Foire de Nice hanno intuito che qualcosa di grave stava per abbattersi sulla loro testa.

In effetti, a pochi giorni dall’apertura, dopo un anno di stop, delle “grandi attrazioni natalizie” e del Luna Park posti all’interno del Palais des Expositions è giunto il contrordine formalizzato da un provvedimento del Prefetto delle Alpi Marittime.

Niente musiche, giochi, divertimenti, ma iniezioni.



Il Palais des Exposition tornerà a trasformarsi in un centro vaccinale dove sarà somministrata, con la massima velocità e nel più alto numero possibile, la terza dose del vaccino per contrastare il Covid.



Il piano comunale aveva previsto tre diversi siti e Montecarlonews, nei giorno scorsi, ne aveva dato puntuale notizia, ma l’accelerazione della “quinta vague” (una in più che in Italia) e la comparsa di una nuova variante, hanno indotto le autorità sanitarie e quelle governative a “dare una sterzata” riappropriandosi del Palais des Expositions che sarà in grado di reggere l’urto di migliaia di terze dosi ogni giorno.

Si calcola che a regime verrà raggiunto il numero di 6mila.



La ragione: l’apertura della terza dose vaccinale a tutti quanti i già vaccinati, la necessità, per chi ha più di 65 anni, di rinnovare il pass vaccinale entro il 15 dicembre e la riduzione a cinque mesi del lasso di tempo intercorrente tra la seconda e la terza inoculazione.



Le persone potenzialmente interessate sono passate da 50mila a 100mila, numeri ai quali è necessario far fronte con grandi strutture, qual è il Palais des Expositions.



Per consentire a quanti hanno più di 65 anni di rispettare la data del 15 dicembre quando sarà loro necessaria la terza dose per ottenere il pass sanitaire, da mercoledì 1° dicembre la Foire de Nice aprirà le porte a inoculazioni senza prenotazione dalle 9 alle 17.



Per chi volesse rimanere nei pressi della Promenade des Anglais, il centro vaccinale del Théâtre de Verdure sarà ancora attivo oggi e domani, poi chiuderà.



Al Palais des Exposition funzioneranno in contemporanea 40 box nei quali saranno impegnate 250 persone.