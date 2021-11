Conferenze, concerti, performances e mostre, il ricco dicembre dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l'Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.





Questi gli appuntamenti di dicembre



Mercoledì 1° Dicembre – ore 18

Performances virtuelle et vidéo

A cura di Patrick Moya, artiste.

Ore 18 - La télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Ore 18,30: Performance virtuelle



Giovedì 2 Dicembre – Ore 18

Les rencontres de l’artistique - Il primato del colore in pittura nel Novecento: tema e variazioni da Henri Matisse a Pierre Soulages

A cura di Camille MORANDO, docteure en histoire de l’art, responsable de la documentation des Collections modernes au MNAM-CCI / Centre Pompidou, professeure à l’École du Louvre.



Sabato 4 Dicembre – Ore 16

Concert de noël - Le trio Hildegard Pohl présente : Swing Noël Swing

A cura di Hildegard Pohl, piano, Yogo Pausch, batteria, Norbert Meyer-Venus, contrabbasso



Lunedì 6 Dicembre Ore 12,15

Concert de musique de chambre

Mikhaïl Ivanovitch Glinka Trois chansons russes

Gabriel Fauré Après un rêve

Claude Debussy Sonate pour flûte, alto et harpe

Jean Cras Suite en duo pour flûte et harpe

Maurice Ravel Sonatine en Trio en fa dièse mineur pour flûte, alto et harpe

A cura di Isabelle Demourioux, flûte, Magali Prévot, alto et Helvia Briggen, harpe



Sabato 11 Dicembre - Ore 16

Les rencontres de l’artistique - Christo et Jeanne-Claude, un demi-siècle de création en exterieur

A cura di Fabrice Flahutez, professeur à l’Université de Lyon Saint-Etienne, commissaire d’expositions et spécialiste du surréalisme et des groupes d’artistes après 1945.



Mercoledì 15 Dicembre - Ore 14,30

Bernard Tapie - leçons de vie, de mort et d'amour

Aux éditions Presses de la Cité

A cura di Franz-Olivier Giesbert.



Giovedì 16 Dicembre – Ore 18 – In videoconferenza Zoom

Parole d’artiste - Soave, Station Durandy

Œuvre située sur la ligne 2 du tramway

A cura di Tania Mouraud, artiste.





Mostre

Esposizione permanente

Collection Donation Ferrero



Esposizione temporanea – Fino al 18 dicembre

La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire!



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.