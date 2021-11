Natale in tutte le sue sfaccettature, Fatih Akin e classici restaurati nel cartellone della Cinémathèque de Nice

La Cinémathèque de Nice propone, per fin e ottobre e per il mese di dicembre 2021, un ricco programma in grado di appagare le diverse sensibilità degli appassionati del cinema.



Fatih Akin - Retrospettiva

Dal 1° al 29 Dicembre

Considerato uno dei più importanti registi tedeschi contemporanei, Fatih Akin è stato premiato nei festival più prestigiosi. I suoi film, intrisi della cultura turca da cui trae le sue origini, vengono proiettati questo mese. In programma: Head-On, Orso d'Oro al Festival di Berlino che ha rivelato il regista al mondo intero nel 2004 e D'altra parte, girato tra Germania e Turchia e Soul Kitchen, una commedia dalla colonna sonora corroborante.



Noël Blanc… dans tous ses états !

Dal 1° Dicembre al 4 Gennaio

Per concludere l'anno in bellezza, la Cinémathèque de Nice offre una selezione di lungometraggi in cui la neve gioca un ruolo molto speciale. L'opportunità di assaporare sul grande schermo film così diversi come Nanouk l'Esquimau, l'intramontabile capolavoro di Robert J. Flaherty, Frozen River di Courtney Hunt, un thriller americano notato da Quentin Tarantino o Le Barbier de Sibérie, un ambizioso affresco firmato da Nikita Mikhalkov.



Classici restaurati

Ogni mese, la Cinémathèque de Nice propone di vedere e rivedere i grandi classici del cinema classico. In mostra a dicembre: Mirage de la vie di Douglas Sirk, melodramma dai colori sgargianti, ultimo lungometraggio hollywoodiano del cineasta tedesco. Il Le Cercle rouge di Jean-Pierre Melville, thriller in forma di balletto funebre proposto in un nuovissimo restauro 4K in occasione del 50° anniversario del film.



Il programma completo dei film in programma fino al prossimo 4 gennaio 2022 alla Cinémathèque de Nice, che si trova sull’ Esplanade Kennedy 3, è allegato al fondo di questo articolo.