“C’est pas classique”, per la sedicesima volta a Nizza

Torna, più atteso che mai, all’Acropolis di Nizza, “C’est pas classique”, una rassegna musicale giunta alla sua sedicesima edizione.

Dal 10 al 12 dicembre 2021 sarà il Natale, con la sua atmosfera calda e dolce, a caratterizzare, quest’anno, la manifestazione con alcuni pezzi forti ed appuntamenti imperdibili.



A partire da Disney en concert, dalla performance di Julie et Camille Berthollet e dall’omaggio a Serge Gainsbourg.



Questi sono i “tempi forti”, ma tutta la programmazione è interessante e, soprattutto, in grado di appassionare e di consentire di trascorrere delle ore in serenità in mezzo a della buona musica ad un pubblico vario che comprende persone di tutte le età e di svariati “gusti” musicali.



Questa la programmazione



Venerdì 10 dicembre 2021

Animations Musicales - Le Grand Piano

Concert d'ouverture - Camille et Julie Berthollet, et l’Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur – Ore 20,30



Sabato 11 dicembre 2021

Animations Musicales - Le Grand Piano

Jeune public - Compagnie Minute Papillon : "Tout Neuf !"

Jeune public - Compagnie la 7e Oreille : Ciné-concert "Le Petit Roi"

Ateliers jeune public- "Découverte des sons" par la compagnie La Gamme

Ateliers jeune public - "La musique en jeux" par l’Ensemble 7 à dire

Animations musicales - Arion Singers

Jeune public - Animations Eklabul

Animations musicales - L’Harmonie Fanfare La Jeunesse Niçoise

Vraiment pas classique - Compagnie Une petite voix m’a dit : "Le pari d’en rire – Les 4 barbues – Opus 2" – Ore 14,15

Classiques revisités- Les Notes du Soleil : "Elégance in the Chaos" – Ore 14,15

Classiques revisités - Corde 53 : "Couleurs d'Espagne" – Ore 15,45

Vraiment pas classique - Compagnie Rassegna : "Il sole non si muove" –Ore 17,30

Vraiment pas classique - La symphonie des oiseaux – Ore 17,30

Vraiment pas classique - Duo Salque / Peirani : "Tanguillo" – Ore 19

Hors les murs - L’Ensemble de la Société de Musique Ancienne de Nice « Vox Angeli » ou à la naissance du baroque - Centre Culturel La Providence- Ore 20,30

Classiques revisités - Thomas Leleu Trio : "Stories" – Ore 20,45

Classiques revisités - Harpsody Orchestra Classic : "De l’opéra au cinéma" Ore 20,45

Temps fort sur réservation - "Hommage à Serge Gainsbourg" avec l’Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur – Ore 21



Domenica 12 dicembre

Animations musicales - Le Grand Piano

Animations musicales - Arion Singers

Jeune public - Animations Eklabul

Temps fort sur réservation - Disney en concert : "Magical music from the movies" avec l’Orchestre Philharmonique de Nice

Jeune public - Compagnie La Gamme : "Le voyage des P'tites Z'oreilles"

Jeune public - Ensemble 7 à Dire : "Pierre et le loup"

Ateliers jeune public - "Et si on découvrait comment la musique fut inventée ?" par la Compagnie Minute Papillon

Ateliers jeune public - "Du son à l’image : le conte et la musique" par la Compagnie La 7e oreille

Vraiment pas classique - Ensemble Baroque de Nice & Merakhaazan : "Baroque électrique" – Ore 14

Classiques revisités - Steve Villa-Massone : "Compositions inspiration baroque et romantique" – Ore 14

Vraiment pas classique - Tchanelas : " Flamenclasico" – Ore 15,30

Vraiment pas classique - Joachim Horsley : "Via Havana" – Ore 16,45

Classiques revisités - Intuitions Féminines : "Musique française des XIXe et XXe siècles" – Ore 17

Vraiment pas classique - Corsicarpa : "Chant corse et musique du monde" – Ore 18,30

Classiques revisités - Thomas Dupont Constantini : "Voyage au cœur de la musique" – Ore 20,15

Classiques revisités - David Kadouch : Récital "Sur les pas de Madame Bovary" – Ore 20 15