Imbarco “senza contatto”, nell’Aeroporto di Nizza, ora si può (Video)

L’aeroporto di Nizza avvia il servizio “senza contatto” per assicurare ai passeggeri un volo ancora più sicuro consentendo di ottemperare a tutte le procedure per l’imbarco senza contatti esterni, utilizzando esclusivamente il proprio smartphone.

A partire da lunedì 6 dicembre 2021 e per un periodo di prova di due mesi, un nuovo sistema sarà testato all'aeroporto Nice Côte d'Azur: consentirà ai passeggeri di effettuare tutte le procedure di imbarco utilizzando il proprio smartphone.

Sarà sufficiente scansionare un codice QR visualizzato sullo schermo per accedere alle procedure da remoto: scelta della compagnia su cui si viaggia e del volo su cui si imbarca, procedure di registrazione dei passeggeri e dei loro bagagli, stampa di carte ed etichette. Il tutto anche con risparmio di tempo rispetto al metodo tradizionale.

Il video mostra come avviane la registrazione “senza contatto”:

Il servizio integra uno specifico dispositivo di sicurezza per evitare problematiche connesse con la sicurezza e per smascherare eventuali malintenzionati.

Il terminale, infatti, riconosce lo smartphone tramite una connessione Wi-Fi attivata dal codice QR.

Una volta avviata la procedura con la scansione del codice QR, lo smartphone viene “bloccato” su questo singolo utente. Se il passeggero non interagisce per 20 secondi o se si allontana troppo senza completare l'operazione, la procedura viene annullata. Non è possibile, pertanto, ad una seconda persona continuare il processo in corso con uno smartphone diverso.

Per questa prima fase di prova, il servizio è offerto ai viaggiatori delle compagnie Air France e Air Corsica.