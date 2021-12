Natale a Roquebrune Cap Martin… C’est l’Amérique!

Un Natale a stelle e strisce quello che Roquebrune – Cap Martin propone per le festività di fine anno. Tanta America, ma anche la tradizione locale in un mix immaginato per accontentare tutti e consentire di trascorrere dei momenti lieti in piena serenità.

Venerdì 3 dicembre

Loto de la solidarité

Chapiteau – Esplanade Jean Gioan. A partire dalle 19.



Sabato 4 dicembre

The Parteenight avec DJ Guillaume K

Chapiteau – Esplanade Jean Gioan. A partire dalle 19



Domenica 5 dicembre

Braderie de Noël

Esplanade J. Gioan dalle 8,30 alle 17,30



Dall’11 dicembre al 2 gennaio

Chemin des crèches

Nelle strade del villaggio ed esposizione nella Salle Sainte Lucie – Tutti i giorni dalle 14 alle 18, fatta eccezione per il 25 dicembre e il 1° gennaio



Mercoledì 15 dicembre

Concert de Noël de l’école municipale de Musique Paul Michelot

Chapiteau – Esplanade Jean Gioan - Ore 20



Dal 18 al 31dicembre

Ateliers créatifs de Michel Ramalli - Laboratori di pittura dei presepi o di realizzazione di addobbi natalizi. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 (escluso il 25 dicembre e il 1° gennaio)

Espace Municipal Jeunesse



Dal 18 al 24 dicembre

Alla scoperta della tradizione americana tratta dal libro " The Elf on the Shelf: a Christmas tradition ". Il piccolo elfo compare qualche giorno prima di Natale per osservare il comportamento dei bambini. Ogni sera torna al Polo Nord per raccontare a Babbo Natale chi è stato bravo. Torna ogni mattina in un luogo diverso per osservare l'atteggiamento di tutti i bambini. Il 24 dicembre scompare completamente per andare ad aiutare Babbo Natale nella sua distribuzione

Se hai meno di 7 anni: scopri in quale negozio si nasconde l'elfo di Natale ogni giorno, completa il volantino disponibile presso l'Ufficio del Turismo e vinci un piccolo regalo



Lunedì 20 e martedì 21 dicembre

Animazioni per bambini in Place du marché de Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30



Mercoledì 22 dicembre

Piccolo viaggio nel mondo di Walt Disney con Mickey e Minnie

Dalle 10 alle 10,30 e dalle11 alle 11,30

Place du marché – Quartier Carnolès



Giovedì 23 dicembre

Animazioni per bambini in Place du marché de Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30

Ambiance musicale Dixie Land con le Golden Jazz Quartet al Marché de Noël - Place des Deux Frères à Roquebrune Village

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16



Venerdì 24 dicembre

Christmas Day pour les enfants sages à Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30

Place du marché – Quartier Carnolès animations gratuites

Musica di Natale con l’orchestra di Olivier Jude nelle strade di Carnolès dalle 11 alle 13



Lunedì 27 e martedì 28 dicembre

Animazioni per bambini in Place du marché de Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30



Mercoledì 29 dicembre

Les mascottes Pat Patrouille pour des selfies mémorables

Dalle 10 alle 10,30 e dalle 11 alle 11,30

Place du marché – Quartier Carnolès

Concert Jazz « New Orleans »

Esplanade Jean Gioan ore 20,30



Giovedì 30 dicembre

Animazioni per bambini in Place du marché de Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30



Venerdì 31 dicembre

Animazioni per bambini in Place du marché de Carnolès

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30

Musica New Orleans nelle strade di Carnolès con les BRASSeurs Quartet

Dalle 10,30 alle 12 e dalle 14 alle 15,30

Concerto dei solistes de Monte Carlo sotto la direzione di Jean-Louis Dedieu

Chapiteau – Esplanade Jean Gioan Ore 20,30



L’accesso a tutte le animazioni effettuate sotto il Chapiteau é soggetto a pass sanitaire ed é obbligatorio indossare la mascherina.