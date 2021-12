Galleria del Tenda, ferrovia Cuneo – Breil – Ventimiglia e Parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour: il trattato italo francese accelera le procedure

Sui siti internet di Palazzo Chigi e dell’Eliseo è pubblicato il testo integrale del trattato del Quirinale siglato dal Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e che delinea un nuovo e più stretto rapporto fra la Francia e l’Italia.

In questo trattato c’è spazio anche per i collegamenti italo – francesi che attraversano il Colle di Tenda e i parchi naturali transfrontalieri delle Alpi Marittime e del Mercantour.

A margine del trattato (quindici pagine e dodici punti), infatti, è stata definita una sorta di roadmap che delinea più nel particolare molte questioni, tra queste quella relativa alle problematiche connesse con Valico di Tenda che è stato danneggiato dalla tempesta Alex ed alla ferrovia che collega Cuneo con Breil e quindi con Nizza o con Ventimiglia attraversando la Valle Roya.