Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

20ème édition de Solidar’livres

Sal 2 dicembre al 5 dicembre 2021

Espaces du Fort Carré



"Un dernier pour la route" - Théâtre du Tribunal

Dal 2 al 4 dicembre ore 20,30, il sabato anche ore 18

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Dom Juan

Dal 3 dicembre al 5 dicembre

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



3e Week-end du design et des arts

Dal 3 al 5 dicembre 2021 dalle 10 alle 19

Palais des Congrès



"Complices" - Théâtre du Tribunal

Domenica 5 Dicembre 2021 ore 15

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition temporaire "Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

MAPIC 2021

Marché international professionnel de l'immobilier de commerce

Fino a giovedì 2 dicembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE SYSTÈME CASTAFIORE

Giovedì 2 dicembre 2021 e venerdì 3 dicembre 2021 ore 20

Palais des festivals et des congrès



CONCERT WESTERN

Jî Drû

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 19,30

Théâtre Alexandre III



CONFÉRENCE BARBARA - COMME DANS UN SOMMEIL…

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 15

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



VISITE COMMENTÉE - EXPOSITION "VISAGE DES FRONTIÈRES"

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 15

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE COMPAGNIE LINGA ET L’ACADÉMIE VOCALE DE SUISSE ROMANDE

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès



CONCERT RÉCITAL DE GUITARE : THIBAULT CAUVIN

"Carte blanche"

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20

Théâtre Alexandre III



SPECTACLE COMPAGNIE PARC PIERRE PONTVIANNE

Sabato 4 dicembre 2021 ore 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE DOMINIQUE BRUN

Ballets Russes

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE BINTOU DEMBÉLÉ

Sabato 4 dicembre 2021 ore 18

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



CONCERT FESTIF ET CARITATIF DE NOËL POUR LES ENFANTS ATTEINTS D'AUTISME

Les grands classiques lyriques du répertoire de Noël

Sabato 4 dicembre 2021 ore 18

Florent Rami : contre-ténor

Cécile Macaudière : soprano

Cécile Bonhomme : harpe, piano

Marjolaine Alziary : violoncelle

Samuel Duque : flûte traversière

Église Notre-Dame des Pins

32 boulevard Alexandre III



SPECTACLE CIA DE DANÇA MIMULUS

Domenica 5 dicembre 2021 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS SO CHIC SO CANNES

Vide-dressing tendance et glamour

Domenica 5 dicembre 2021 dalle 10 alle 17

hôtel Martinez,

73 boulevard de la Croisette



SPECTACL CANNES JEUNE BALLET ROSELLA HIGHTOWER

Direction Paola Cantalupo

Domenica 5 dicembre 2021 ore 14 e ore 16

Palais des festivals et des congrès



CONCERT VARDAN ET EMRE, DUO TURCO-ARMÉNIEN

Musique du monde

Domenica 5 dicembre 2021 ore 18

Musée des explorations du monde

Place de la Castre



CONCERT EN FAMILLE - CLASSIQUIZZ

Domenica 5 dicembre 2021 ore 15,30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



LA CRÉATION DU BOULEVARD CARNOT ET HENRI GERMAIN

Atelier Histoire régionale

Lunedì 6 dicembre 2021 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SPECTACLE CNN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Martedì 7 dicembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès



SPECTACLE SALIM MZÉ HAMADI MOISSI

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 20

Palais des festivals et des congrès



EXCURSION VISITE DU QUARTIER OXFORD TERREFIAL

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 14

Villa Montrose - Archives historiques

9 avenue Montrose



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION HOMMAGE À ROSELLA HIGHTOWER

Fino a domenica 12 dicembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL DE DANSE 2021

4e édition

Fino a domenica 12 dicembre 2021

www.festivaldedanse-cannes.com



EXPOSITION SYSTÈME CASTAFIORE

Fino a Domenica 12 décembre 2021

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FIONA RAE - Mostra

Fino a domenica 24 aprile 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

Mon prof est un troll

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Expat / Massiwa

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 20

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



Exposition "FUGUES" - Alexandre Capan

Fino al 16 gennaio 2022

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Plaço du Casteu - Château de Carros



LE BROC

Concert de Gospel avec Sister Grace

Domenica 5 dicembre 2021 ore 18,30

Église - Le Broc



LEVENS

Pulse Tribute to Pink Floyd

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Auditorium "Joseph Raybaud" - Levens



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 3 dicembre 2021 e domenica 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché artisanal

Sabato 4 dicembre 2021 dalle 9 alle 18

Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d’artiste.

Place du cap



Spectacle de Noël par la troupe des « Masques Blancs »

Sabato 4 dicembre 2021 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : jardin remarquable le Mas Flofaro

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 10|

69 corniche André Tardieu



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 6 dicembre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 6 dicembre 2021 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 7 dicembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 7 dicembre 2021 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le Jardin de l'Impérial

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 10

Avenue de la Madone



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



EXPOSITION "SIRIUS" DE CHRISTELLE ESPERTO

Fino all’8 gennaio 2022

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Tant Qu'Il Y Aura Des Coquelicots...

Giovedì 2 dicembre, Venerdì 3 dicembre e Sabato 4 dicembre ore 20,30 e Domenica 5 dicembre 2021 ore 16,30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Joao Selva

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 18,30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Musique Baroque

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 20,30

"Lamento d’Arianna", Musique italienne de la Renaissance – de Rore à Monteverdi par l’Ensemble Profetti Della Quinta, organisé par la Direction des Affaires Culturelles

Chapelle de la Miséricorde

Place de la Visitation



Paul Personne

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021 : concert de Paul Personne

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Une Lumière Pour Noël

Sabato 4 novembre ore 14,30 e 16,30, Domenica 5 dicembre 2022 ore 11

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Made in Japan

Da sabato 4 dicembre a domenica 5 dicembre 2021, dalle 10 alle 18

Made in Japan : Rencontre asiatique et traditionnelle japonaise à Monaco

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Benjamin Biolay

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Concert par Benjamin Biolay

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



David Hallyday

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Monte-Carlo Jazz Festival 2021: concert de David Hallyday

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Kids Nite & Day

Domenica 5 dicembre 2021 ore 12

Gala pour les enfants 7e Edition’’ Kids Nite & Day. (Brunch Party, Spectacle) au profit de l’Association "les Enfants de Frankie"

Hôtel de Paris Monte-Carlo

Place du Casino



Concert symphonique

Domenica 5 dicembre 2021 ore 18

Série Grande Saison : Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Stanislav Kochanovsky avec Rafal Blechacz, piano. Au programme : Weber Carl Maria von, Schumann Robert et Rachmaninov Sergueï

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



17e Journée Monégasque des Nez Rouges

Lunedì 6 dicembre 2021

Principauté de Monaco



Lieux de mémoire La Maison d’Emile Zola et le musée Alfred Dreyfus

Lunedì 6 dicembre 2021 ore 18,30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Universalités, L'Homme Et Le Cosmos

Martedì 7 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Pat’Patrouille

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 14,30 e 17

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Pinocchio

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 16,30, Sabato 11 dicembre ore 14,30 e 16,30 e Domenica 12 dicembre 2021 ore 11, Théâtre des Muses

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

Le Festival Ovni - Objectif Vidéo Nice

Fino al 5 dicembre 2021

Diversi luoghi di Nizza



Dadju

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 18

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Quand toutes les nuits tu dors

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



Concert - Magnificat de John Rutter

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20

L'Ensemble Vocal de NICE et le choeur Arioso présentent le Magnificat de John Rutter. Une formation de 70 choristes (Musique vocale Anglaise en première partie).

concert-magnificat-de-john-rutter

Eglise Jean-Baptiste Le Voeu

2 rue Alfred Mortier



Vianney

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Carnaby Street

Venerdì 3 dicembre 2021 ore 20

Salle Laure Ecard

50 bd Saint-Roch



Un jeu qui tourne mal

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Shirley Souagnon

Sabato 4 dicembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Patrick Bruel en acoustique

Domenica 5 dicembre 2021 ore 18

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Francis Cabrel

Martedìi 7 dicembre 2021 ore 20

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Je ne serais pas arrivée là, si…

Fino al 3 dicembre 2021

Horaires:20:00 : mercredi et vendredi - 19:30 : jeudi.

Théâtre National de Nice

Promenade des Arts - 06300 NICE



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



La Vallée Avalée

Fino al 2 gennaio 2022

Lympia Espace Culturel Départemental

Exposition photographique de Marc Pollini.

52 Bd de Stalingrad - 06300 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



« Les routes du thé » par Tuul et Bruno Morandi

Fino al7 febbraio 2022

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Isa Melsheimer

Fino al 27 février 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



Noël Dolla, visite d’atelier / Sniper, 2018-2021

Fino al 31 marzo 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez