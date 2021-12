Ligue 1: il Nizza pareggia a Parigi, il Monaco vince ad Angers. Il turno infrasettimanale dà molte conferme e inguaia il Lorient

Il Monaco si toglie la soddisfazione di andare a vincere, anche in modo convincente, ad Angers e di riprendere confidenza con i risultati positivi: il turno infrasettimanale del torneo di Ligue 1, giunto alla sedicesima giornata, ha confermato molte delle situazioni che già si erano delineate nei turni precedenti.

A partire dalla “crisi nera” che ha visto il Lorient, alla quinta sconfitta consecutiva, cedere nei confronti del Troyes e piombare nella zona bassa della classifica.

Perdono le ultime tre della classe: il Saint Etienne a Brest, il Metz in casa con il Montpellier e il Bordeaux a Strasburgo.

Nelle zone alte della classifica qualche sorpresa, a partire dal pareggio che il Nizza riesce a cogliere in casa del Paris Saint Germain e soprattutto della sconfitta del Rennes che, dopo tre vittorie consecutive, alza bandiera bianca di fronte ai campioni di Francia del Lille, che, nelle ultime tre gare, avevano sempre pareggiato.

Ottima vittoria per il Marsiglia a Nantes, mentre il Lione perde in casa ad opera del Reims e il Lens non va oltre al pareggio col Clermont.

Risultati che aiutano a delineare la classifica, con quattro squadre (Marsiglia, Rennes, Nizza e Lens) racchiuse in un fazzoletto di tre punti e, nelle zone basse, con Saint Etienne e Metz appaiate all’ultimo posto.

La lotta per evitare i posti che scottano coinvolge altre quattro compagini (Bordeaux, Clermont, Lorient e Troyes) appena qualche punticino più in alto della coppia che chiude la classifica.

Sabato 4 dicembre riparte il campionato con la diciassettesima giornata , la terz’ultima del girone di andata.

Tre le gare in programma negli anticipi della vigilia e fra questi spicca Lens – Paris Saint Germain, una gara che, almeno sulla carta, promette molto. Faranno da contorno due incontri per nulla scontati, che, almeno sulla carta vedono favorite le squadre di casa: Lille – Troyes e Marsiglia - Brest.