Sci: Isola 2000 e La Colmiane aprono domani

E’ tempo di sci nella Métropole Nice Côte d'Azur, Isola 2000 apre gli impianti domani, sabato 4 dicembre 2021: sarà il primo week end “bianco” della stagione nel comprensorio del Mercantour.

Saranno attivi gli impianti dei settori Pelevos e Combe Grosse a dare il via alla stagione che segna i 50 anni di isola 2000.

In questo primo fine settimana sulla neve sarà applicata una tariffa unica di 15 euro: la vendita dei biglietti avviene anche attraverso il sito www.isola2000-skipass.com

E’ obbligatorio indossare la mascherina quando si è in fila o sugli impianti di risalita e, per quanti hanno più di 12 anni, il pass sanitaire.

Apre domani anche il comprensorio di La Colmiane con pass giornaliero gratuito per chi ha meno di 12 anni e lezioni di sci e di snowboard offerte ai principianti.

Niente da fare, invece, ad Auron a causa del vento persistente che non consente di sciare in piena sicurezza e che ostacola alcuni collegamenti.

L’apertura della stazione è rinviata all’11 dicembre 2021.