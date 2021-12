Nizza, da gennaio 2022 diminuisce il costo orario della sosta, ma aumentano le sanzioni

Dal 1° gennaio 2022 dovrebbero cambiare le tariffe per la sosta dell’auto lungo le strade di Nizza.

Se il Consiglio Municipale darà il via, a partire da gennaio le tariffe orarie diminuiranno di 10 centesimi l’ora, scendendo da 1,30 a 1,20 eur o.

Contemporaneamente la sanzione forfettaria per chi non paga il ticket o sfora i tempi saliranno da 16 euro a 25 euro .

Un’operazione che, nelle dichiarazioni di Gaël Nofri, adjoint au Stationnement de la ville de Nice, viene presentata come neutra , nel senso che la diminuzione del costo orario ed anche il sensibile aumento delle sanzioni dovrebbe indurre un maggior numero di automobilisti a pagare la sosta e a non confidare sull’impunità.

Con la sanzione a 16 euro, infatti, il rapporto costi/benefici era favorevole a chi rischiava: parcheggiare l’auto per un giorno intero (nei parcheggi cittadini) costa infatti 21 euro, mentre il rischio di pagarmela multa si fermava a 16 euro.

Ora non dovrebbe più convenire rischiare, anche perché i controlli s’infittiscono.

In ogni caso le percentuali dell’operazione sono di una diminuzione dell’8% del costo orario del ticket per la sosta e di un incremento del 50%delle sanzioni.

Poi ognuno farà le proprie scelte e la municipalità continuerà, in una maniera o nell’altra, a incassare!