F1. Fantastico Leclerc in Arabia Saudita, è quarto. Hamilton in pole, terzo Verstappen

La Formula 1 scopre il nuovo tracciato di Jeddah in Arabia Saudita, ultimato pochi giorni fa, tanto veloce e spettacolare quanto pericoloso soprattutto per il traffico che si viene a creare quando la pista è affollata soprattutto in qualifica.

Un circuito dove a fare la differenza è la velocità, e quindi la prestazione e l'affidabilità del motore. Prestazione che alla Ferrari sembra mancare ancora un po', ma Charles Leclerc ci mette tanto del suo e, complice la bandiera gialla per il botto di Verstappen all'ultima curva nell'ultimo tentativo, porta a casa un meraviglioso quarto posto, dietro alle due Mercedes di Hamilton e Bottas e accanto al leader del mondiale con la sua Red Bull che senza quell'errore finale sarebbe partito davanti a tutti.

Prorpio Verstappen domani avrà una chance, seppur remota, di diventare campione del mondo, ma dovrebbe fare 18 punti in piu di Hamilton. Non bisogna guardare le premesse perche questo campionato è reso spettacolare dagli imprevisti, oltre dall'alto livello dei contendenti.

Il monegasco si fa perdonare l'errore di ieri che ha costretto i meccanici a sistemare la sua monoposto danneggiata, mentre Sainz non riesce a passare il taglio del Q2 per un testacoda che rovina giro e alettone posteriore.