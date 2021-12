E’ il gran giorno: a Lucèram s’inaugura il Circuito dei Presepi (Foto)

Per chi vive in Costa Azzurra non è vero Natale se non si fa una puntata ad una ventina di chilometri da Nizza, a Lucèram , per ammirare gli oltre 450 presepi che animano e contraddistinguono per un mese le stradine del villaggio, le cantine, le chiese, gli androni delle case, gli alberi, le fontane.

Ovunque vi sia spazio, là si trova un presepe, piccolo o grande, animato o statico, illuminato o no. Ma un presepe, anzi una crèche, vi è sicuramente.

Per la ventiquattresima volta consecutiva s’inaugura ufficialmente questa mattina il Circuit des crèches di Lucèram: c’è tempo fino a domenica 9 gennaio per scoprire tanti gioielli dell’artigianato, frutto della passione e dell’amore che gli abitanti riservano al Presepe ed alle tradizioni natalizie.

Lo scorso anno e fu una vera sofferenza, il “circuito dei presepi” venne annullato a causa dell’epidemia: quest’anno i personaggi della “storia che ha cambiato il mondo” tornano a riscaldare i cuori ed a riconciliare con tradizione e radici.

Stupiscono anche le dimensioni dei presepi, ve ne sono di tutte le forme, da quello piccolissimo realizzato nel guscio di una mezza noce a quello che misura più di 10 metri, basta lasciarsi trasportare dalla voglia di tornare bambini e Lucèram si rivela quello che veramente è, un luogo sospeso tra passato e presente, tra ricordi d’infanzia e la concretezza delle nuove tecnologie.

Le date da tenere a mente

Oggi 5 dicembre 2021 : inaugurazione ufficiale con l’arrivo di Saint-Nicolas;

: inaugurazione ufficiale con l’arrivo di Saint-Nicolas; Domenica 1 2 e 19 dicembre 2021 : Mercatini di Natale intorno ai tredici tradizionali dolci e dimostrazioni di realizzazione dei presepi con intrattenimento musicale a cura dei “Lucéramencs”;

: Mercatini di Natale intorno ai tredici tradizionali dolci e dimostrazioni di realizzazione dei presepi con intrattenimento musicale a cura dei “Lucéramencs”; Venerdì 24 dicembre 2021 : messa di mezzanotte con la tradizionale “Ouferta” dei pastori.

: messa di mezzanotte con la tradizionale “Ouferta” dei pastori. Domenica 9 gennaio 2022: arrivo dei Re Magi, condivisione di una gigantesca galette des Rois e di monete d'oro al cioccolato.

Il Circuit des crèches è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30, sabato e domenica senza interruzioni. L’accesso è gratuito.

Lucèram si trova ad appena venticinque chilometri da Nizza, sulla strada Dipartimentale che porta al Colle del Turini, dopo l’Escarène.