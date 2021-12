Casette da giardino: vantaggi e destinazioni di utilizzo

Chi ha la fortuna di possedere un giardino, un piccolo prato o comunque uno spazio verde privato e personale, può ottenere facilmente un ambiente confortevole e raffinato con pochi e semplici complementi d’arredo, scelti sia per l’effetto decorativo, sia per mantenere il proprio spazio aperto sempre in perfetto ordine.

Le casette in legno rappresentano uno dei complementi di arredo più indicati per rendere il proprio giardino elegante, raffinato e accogliente, a al contempo avere a disposizione un ambiente usufruibile come rimessa, box, laboratorio, o addirittura come spazio abitabile o adibito a palestra, sauna e mini Spa personale.

Una casetta da giardino molto utile può essere dotata di veranda e di finestre e trasformarsi in un ambiente di gioco per i più piccoli o in una camera per gli ospiti. La scelta è molto ampia e permette di soddisfare ogni tipo di esigenza, con la possibilità di personalizzare la casetta secondo le preferenze personali e le caratteristiche della propria area verde.

Le casette da giardino offrono anche un effetto estetico molto piacevole e raffinato, si adattano ad ogni tipo di ambiente e possono comunque essere personalizzate e arredate, e trasformate eventualmente in una dependance aggiuntiva della propria casa.

Sono inoltre molto semplici da montare e non richiedono la necessità di ottenere autorizzazioni particolari da parte delle autorità locali.

Come scegliere la casetta da giardino ideale

Abbiamo visto che una casetta da giardino non è un semplice complemento di arredo, ma una struttura usufruibile per diverse funzioni, che può essere usata anche come abitazione vera e propria. Le casette in legno disponibili in kit di montaggio sono molto facili da realizzare e non richiedono la presenza di attrezzature particolari: il sistema ad incastro garantisce la massima stabilità ed è considerato sicuro anche in una zona soggetta a rischio sismico.

Le casette in legno sono ideali da utilizzare come box, in quanto molto più accoglienti, confortevoli ed esteticamente piacevoli di un box in lamiera, e sicuramente più semplici da realizzare di un classico garage in cemento.

Una casetta più piccola è ideale come ripostiglio e rimessa per gli attrezzi da giardinaggio, mentre un modello più ampio e dotato di veranda esterna può essere un ambiente ideale per accogliere gli ospiti, per creare una zona benessere con sauna, doccia e idromassaggio, o per creare una sala giochi per i più piccoli, sicura, protetta e utilizzabile in ogni giorno dell’anno.

Le qualità e la versatilità del legno

Il legno, come sappiamo, è un materiale vivo e salutare, che offre ottime doti di comfort termico, traspirabilità e calore, infondendo una sensazione di benessere in ogni stagione. La casetta può essere inoltre personalizzata con diversi accessori, la struttura modulare consente di inserire diverse aperture, per poi completare la struttura con infissi, serramenti e accessori, secondo le preferenze e le necessità specifiche.

Per le casette di dimensioni più grandi è consigliabile preparare un sottofondo in cemento, che garantisce maggiore stabilità alla struttura e un livello di comfort abitativo più elevato.