Ligue 1: batosta interna per il Nizza, goleata del Monaco. “Salta” il fattore campo

All’insegna del fattore campo che salta in cinque incontri su dieci, la diciassettesima giornata del campionato francese di Ligue 1 potrebbe essere una di quelle che determinano una svolta in classifica.

Perdono in casa il Nizza (per la terza volta consecutiva) opposto allo Strasburgo, il Marsiglia ad opera del Brest, il Saint Etienne ad opera del Rennes, il Lorient con il Nantes e il Reims con l’Angers.

Risaltano, tra i risultati, la sconfitta , pesante nel risultato del Nizza e la vittoria a suon di goal del Rennes che sale sempre di più in classifica.

Vincono, in casa, il Lille sul Troyes, il Montpellier sul Clermont e il Monaco che infligge quattro reti al Metz.

Sfugge la vittoria al Lens, opposto al Paris Saint Germain, con gli ospiti che pareggiano l’incontro nel recupero in piena zona Cesarini. Così come finisce in pareggio l'incontro della sera tra Bordeaux e Lione.

Al termine della diciassettesima giornata si assesta al secondo posto il Rennes, forse la squadra più in forma del momento, mentre in coda Saint Etienne e Metz sono appaiati all’ultimo posto.

Tornano, in settimana, le coppe europee con l’ultima giornata della fase a gironi, quella che determinerà il futuro delle compagini francesi che partecipano alle tre manifestazioni

In Champions sono in programma:

Martedì 7 dicembre : Paris Saint Germain - Brugge.

Classifica Girone A

Manchester City 12

Paris Saint-Germain 8

RB Leipzig 4

Club Brugge 4

Mercoledì 8 dicembre novembre: Wolfsburg – Lille

Classifica girone G

LOSC Lille 8

FC Salzsburg 7

Sevilla FC 6

V.l. Wolfsburg 5

In Europa League

Giovedì 9 dicembre: Lione - Rangers

Classifica girone A

Olympique Lyonnais 15

Rangers FC 7

AC Sparta Praha 4

Brondby IF 2

Giovedì 9 dicembre: SK Sturm Graz - Monaco

Classifica girone B

AS Monaco FC 11

PSV Eindhoven 8

Real Sociedad de Fútbol 6

SK Sturm Graz 1



Giovedì 9 dicembre: Marsiglia - Lokomotiv Moskva

Classifica girone E

Galatasaray AŞ 11

SS Lazio 8

Olympique de Marseille 4

FC Lokomotiv Moskva 2

In Conference League

In Conference League é in programma

Giovedì 9 dicembre: Tottenham - Rennes

Classifica Girone G

Stade Rennais FC 11

Tottenham Hotspur 7

Vitesse 7

NS Mura 3

La penultima giornata di campionato, la diciottesima , inizierà, venerdì 10 dicembre , con Nantes – Lens.

Sabato 11 dicembre sono in programma una gara tra due belle formazioni “tranquille”, Brest – Montpellier ed uno scontro tra compagini impegnate nella lotta per salvarsi: Reims – Saint Etienne.

Tutto il resto domenica 12 dicembre quando il Nizza andrà a far visita al lanciatissimo Rennes, una gara da seguire e che potrebbe rivelarsi anche molto bella sotto i profili tecnico ed agonistico, mentre il Monaco incontrerà, al Parco dei Principi, il Paris Saint Germain.

Di forte interesse anche Lille – Lione, gara tra formazioni titolate e Strasburgo – Marsiglia.

Interessanti per i risvolti nella lotta per non retrocedere Metz – Lorient e Troyes – Bordeaux.

Completa il tabellino Angers – Clermont, con gli ospiti che, in caso di sconfitta, potrebbero trovarsi risucchiati negli ultimi posti della classifica dopo che, nelle ultime 5 gare, hanno pareggiato una sola volta e perso gli altri incontri.



