Francia, da febbraio aumenteranno le tariffe autostradali

Le tariffe specifiche ancora non si conoscono, ma utilizzare la rete autostradale costerà, in Francia, in media il 2% in più a partire dal prossimo febbraio.

Dopo l’incremento dello 0,44% registrato quest’anno, un’altra “batosta” si sta per abbattere sul capo degli automobilisti che dovranno sottostare ad un ulteriore rincaro: la rete autostradale francese già di per sé non è per nulla economica.

La richiesta da parte dei gestori è di un incremento che va, a seconda dei tratti, dal 2,19% al 2,05% : il governo deve ancora approvare formalmente le nuove tariffe, ma i contratti che regolano i rapporti tra le società autostradali e lo Stato prevedono un aumento automatico dei prezzi dei pedaggi ogni anno il 1° febbraio, in funzione dell'inflazione e dei lavori intrapresi sulla rete.



L’incremento, in ogni caso, non dovrebbe essere superiore al tasso d’inflazione registrato nel 2021 che, peraltro, sta galoppando: era del 1,2% nella prima parte dell’anno, per salire all’1,9% ad agosto e sfiorare ora il 2,8%.



Occorre verificare anche se verrà riproposta l’autoregolamentazione applicata nel 2019 dalle società concessionarie che accolsero la richiesta governativa di riduzione del 30% delle tariffe per i pendolari.